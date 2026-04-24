El Mallorca, ante su reválida de Elche frente al Alavés

El Mallorca tiene este sábado una reválida del partido que perdió en Elche. Los resultados de la jornada, con un empate de los bermellones ante el Valencia que supo a muy poco, la victoria del Elche ante el Atlético de Madrid y el triunfo del Levante contra el Sevilla hacen que el encuentro de este sábado en Mendizorroza sea trascendental. Las sensaciones que dejaron los de Demichelis en el duelo ante el conjunto che fueron buenas. Pero a estas alturas, importa mucho más el qué que el cómo.

El argentino explicó que la derrota ante los ilicitanos les empujó a ir por la victoria con más ímpetu en los partidos siguientes. Cualquiera hubiese firmado un 7 de 9 antes de medirse al Real Madrid, Rayo y Valencia, tal y como expresó el técnico en la comparecencia posterior al partido ante los de Corberán. Pero la realidad es que, con el gol de Samu Costa, muchos mallorquinistas se veían ya con un 9 de 9.

El empate ante los de la capital del Turia debe despertar más hambre todavía si cabe a los bermellones. Y así lo trasladó el entrenador: «Las dos semanas después de perder en Elche nos hicieron tomar bronca para ganar. Ojalá nos sirva esto también».

Conseguir una victoria ante el Alavés sería un puñetazo encima de la mesa. El Mallorca dejaría a los babazorros a cinco puntos y le ganarían el golaveraje directo. Una derrota, a pesar de la buena dinámica que atraviesa el conjunto balear, volvería a encender todas las alarmas. Para evitarlo, es fundamental que los bermellones se desquiten de una vez a domicilio, donde tan solo han sumado una victoria y seis puntos. De los seis encuentros que restan, cuatro serán fuera de Son Moix. Por tanto, es hora de que el Mallorca reaccione a tiempo para sumar lejos de casa

El Alavés es precisamente el que marca el descenso, con 33 puntos después de 32 jornadas. No había un equipo en la zona roja con esta puntuación a estas alturas del campeonato desde la temporada 2010/11 (Zaragoza).Entonces, el Deportivo bajó a Segunda con 43 puntos. Es posible que esta vez, con todos los duelos directos que quedan entre los de abajo, ese número sea algo más bajo. Pero más allá de hacer cálculos y especulaciones, el equipo de Demichelis debe intentar sumar todos los puntos posibles. Es muy probable que no baste con ganar tan solo los dos partidos que quedan en Son Moix -lo que daría 41 puntos a los bermellones-, seguramente hará falta algo más.

También será fundamental dejar la portería a cero las máximas veces posibles. Tan solo van cuatro en lo que va de curso, una a domicilio. Es el gran debe de este Mallorca, y debe corregirlo empezando por Mendizorroza.