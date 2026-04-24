Horario y dónde ver el Alavés-Mallorca

El Real Mallorca afronta esta jornada un duelo trascendental en la lucha por la salvación. Los bermellones, con 35 puntos, visitan Mendizorroza para medirse al Alavés, que con 33 puntos es el equipo que marca el descenso.

Un empate insuficiente ante el Valencia y los resultados de la jornada intersemanal, con las victorias de Elche y Levante, hacen que el partido sea de una relevancia máxima tanto para ambos equipos como para todos los de la zona baja.

Demichelis, además de tener en la enfermería a Raíllo, Mateo Joseph y Bergström, no podrá contar para el encuentro ante los babazorros ni con Luvumbo, que finalmente no llega a tiempo, ni con Kumbulla, de nuevo con molestias.

Los de Vitoria llegan a este choque tras haber perdido por 2-1 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Desde que llegó Quique Sánchez Flores al banquillo, acumulan seis puntos de 18 posibles. El Mallorca, en cambio, suma once de estos últimos 18.

El partido entre babazorros y bermellones se disputará este sábado a las 14:00 horas y se podrá seguir a través del canal Movistar LaLiga.