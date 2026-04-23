Opinión | Emociones distintas

¡Qué fácil es ser aficionado de los equipos grandes!

Casi siempre optan a ganar títulos, pero puestos a hablar de emociones, no saben lo que es lograr una permanencia o conseguir un ascenso.

En Mallorca sí sabemos lo que es eso, aún habiendo ganado algún título.

Pero esta liga, si algo tiene, es que se está convirtiendo en un espectáculo en la lucha por la salvación.

No hace tanto, quien más quien menos daba por sentenciados a Oviedo y Levante, y la lucha por el ‘honorífico’ tercero en discordia fluctuaba entre Elche y Mallorca.

Pero resulta que ahora que se acerca el final todo el mundo a empezado a ganar partidos. Los gana el Oviedo, el Levante, el elche y el Mallorca que, de una manera imprevista, han colado en la fiesta a Valencia, Sevilla, Rayo Vallecano, Alavés y ojito con el Espanyol.

Claro, de todos ellos solo cabe uno, a no ser que Levante y Oviedo salgan de ahí y metan a otro.

Por arriba está todo tan previsible que la zona baja se ha convertido en la verdadera liga competitiva y nos espera un sufrido final de temporada apasionante.

Y que no se me olvide, ¿han visto cómo está el patio en Segunda división para ascender? Entre el segundo clasificado y el séptimo hay cuatro puntos. Hagan juego…si se atreven.

Entre los que se irán y los que llegarán, el espectáculo está servido.

Nos esperan emociones que por ser distintas no serán menos emocionantes.