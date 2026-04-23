El Mallorca transmite confianza para salvarse

Preocupación, sí, drama, ninguno. El mallorquinismo todavía se lamenta de la gran oportunidad perdida ante el Valencia (1-1) de sumar tres puntos y acercarse a la permanencia, pero la imagen ofrecida por el equipo alimenta las esperanzas de que, si mantiene este nivel, se acabará logrando. La falta de puntería condicionó absolutamente el resultado de un partido en el que los bermellones fueron mejores aunque todo hay que decirlo, los de la capital del Túria también tuvieron sus opciones de ganar.

«Nos faltó esa calma para hacer el gol. Pero la idea se ve reflejada y eso nos acerca al objetivo a pesar de que se nos hayan escapado dos puntos», reconocía el técnico Martín Demichelis en la sala de prensa de Son Moix. Y es que el Mallorca siguió demostrando que, tras la llegada del entrenador argentino, tiene muy claro lo que debe hacer. Ser valiente, insistente y mirar hacia adelante, características que no suelen ir asociadas a un equipo que lucha por evitar el descenso.

El pecado del Mallorca fue dejar vivo a un rival que llegó a estar muerto, sobre todo después del sensacional tanto de Samu Costa. Ese 1-0 era oro puro, y a partir de ahí llegaron numerosas ocasiones para poner tierra de por medio y certificar el triunfo. No obstante, el meta Dimitrievski y el poco tino de los de rojo y negro fue resucitando a un Valencia que sacó petróleo de una desconexión defensiva, una de las pocas en los noventa minutos, que sirvió para empatar un choque que incluso pudo haber perdido.

El fútbol no se puede basar en sensaciones, y menos a estas alturas de curso, pero la realidad es que las que transmite este grupo es que está enchufado en el momento más importante de la temporada. «Creo que todos ustedes firmaban 7 de 9. Yo quería 9 de 9 , sobre todo cuando nos pusimos en ventaja», lamentó el propio Demichelis ante los periodistas. Y tiene razón. Las victorias ante el Real Madrid (2-1) y Rayo Vallecano (2-0) taparon el grave tropiezo en Elche y, también por las formas, dotaron de mucha autoestima a un Mallorca que no la perdió ante el Valencia.

Es la hora de seguir con el pie apretado en el acelerador, no queda otra, sobre todo de cara al trascendental duelo de este sábado contra el Alavés en Mendizorroza (14 horas). La victoria de ayer de los ilicitanos ante el Atlético (3-2) eleva las urgencias clasificatorias porque los vitorianos, que ahora ocupan puestos de descenso, solo tienen dos puntos menos.

No es una final porque todavía quedarán cinco duelos por delante, pero se le parece mucho, sobre todo porque en el caso de vencer dejaría muy tocado a un rival directo, a cinco puntos más golaveraje. Suena a un escenario idílico, pero hay que transformarlo en realidad.