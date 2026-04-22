Opinión | Esto ya tiene otra pinta ¿a qué sí?

Vale, usted lo ve y lo ve con esa chaqueta tan ceñida ‘a lo Bordalás’, y ve ese botón central, apretado, que parece que se va a disparar él solito para matar a alguien y piensa bueno es mi entrenador, habrá que quererlo.

Y sigue observándolo y le ve ese peinado, engominado, cortito, rasuradito por los costados, en plan niño de 15 años, con ese tupé ‘a lo Elvis’ y murmullas bueno es el ‘míster’ de mi equipo.

Pero es que sigues dándole vueltas a la fotografía, una y otra vez, y lo ves descamisado, en plan entre flamenco y poligonero, con varios botones de la camiseta desabrochados, con la cadenita de oro y meditas bueno es quien nos tiene que salvar.

Y, finalmente, lo escuchas en la sala de prensa, con ese tono entre evangelista y sofisticado, con el discurso de quien se lo sabe todo (y más) del fútbol, con ese verbo acaramelado y esa actitud zalamera y, claro, no te queda más remedio que pensar que es el hombre que nos va a salvar.

Ninguna de estas graciosas (y caprichosas) observaciones tiene nada que ver con el gran trabajo, tremendo, que está haciendo Demichelis desde que se hizo cargo del Real Mallorca en una temporada de 12 jornadas. ¡Ojito! que suma 11 de 18 puntos. ¡Ojito! que acaba de redondear un 7 de 9 ante Real Madrid, Rayo y Valencia. ¡Cuidadin! que tiene al ‘Mallorqueta’ fuera de los puestos de descenso, vale, justito, pero fuera.

Es decir, se hoy se acabase el mundo, que, visto como está la guerra de Irán y tal y como está de vacilón el Trump este, igual ocurre, el Real Mallorca desaparecería (bueno, como todos) estando en Primera División, lo que, hace un mes y pico, nadie lo pensaba.

Como ocurre en muchos de los partidos que hemos visto en nuestra larga vida, los rojillos pudieron ganar cómodamente ante el Valencia y hasta perder, pero no por ese ‘penaltito’ (¡ni ‘penaltito’ fue) que reclaman los valencianistas, por reclamar algo.

Los chicos de Demichelis saben muy bien a lo que juegan. Serán mejores o peores, pero le ponen voluntad y organización. Y, eso, sí, van siempre ‘p’alante’, incluso ganando 1-0. Van tanto ‘p’adelante’ que, como reconoció su entrenador, pretendieron meter el tercer gol antes que el segundo, así de acelerados iban.

Y, sí, sí, esto tiene otra pinta ¿a qué sí? ¡Y tanto! Cierto, quedan seis jornadas, cuatro fuera (Alavés, Girona, Getafe y Levante) y recibir en casa a Villarreal y Oviedo, ese día aparecerá Jagoba Arrasate a abrazarse con sus chicos, tremendamente feliz de que se mantengan en Primera División.

Tiene razón ese caballero de la chaqueta apretada, el botón amenazante, el cabello engominado y pelo en pecho, cuando dice que ayer compraron felicidad, cierto, todos somos hoy un poco más felices.

Tiene razón cuando dice que él no vino a agradar. Y acierta cuando considera que, incluso empatando y hasta perdiendo, como perdió en Elche, le gusta su equipo porque se siente representado en el coraje que reclamó Samu Costa. Y acertó también cuando afirmó que no fue un partido que generase dudas. Ninguna: jugando así, el Real Mallorca se salva. Y bien.

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Y si juega Virgili (eso lo digo yo), mejor todavía. Pero, bueno, el señor del botón dice que le está enseñando a jugar a fútbol “porque, en fútbol, no siempre se ataca”. Ya lo sabes Virgili, solo Mbappé, Vinicius, Lamine Yamal… juegan sin defender. Y, que yo sepa, en este ‘Mallorqueta’ o defiendes o no juegas, amigo. No es el Real Madrid del ‘nadaplete’.