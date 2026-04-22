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Ciclismo

El Mallorca presenta a los 80 abonados que correrán la Mallorca 312

El estadio de Son Moix acoge la recogida exclusiva de dorsales, en la que estuvo el presidente ebermellón Andy Kohlberg

Annemiek van Vleuten, Óscar Pereiro y Ricardo Ten dan una charla a los participantes en la carrera cicloturista

Los presentantes del Mallorca, de la Mallorca 312 y los ciclistas invitados a la entrega de dorsales

Los presentantes del Mallorca, de la Mallorca 312 y los ciclistas invitados a la entrega de dorsales / Mallorca 312 OK Mobility

Jaume A.

Palma

El Estadi Mallorca Son Moix fue escenario este miércoles de un acto especial con motivo de la Mallorca 312 OK Mobility 2026, con la recogida de dorsales exclusiva para los abonados del RCD Mallorca inscritos en la prueba. Un total de 80 ciclistas forman la particular “alineación” mallorquinista que tomará la salida este sábado en Playa de Muro.

El evento, de carácter cerrado, volvió a evidenciar la estrecha relación entre el club bermellón y la que está considerada como la prueba ciclista más importante del mundo en su categoría. A partir de las 18:00 horas, los participantes accedieron a la sala de conferencias del estadio, donde recogieron sus dorsales y el maillot oficial exclusivo, diseñado específicamente para esta edición.

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegó a las 18:30 horas, con una charla protagonizada por tres grandes nombres del ciclismo: Annemiek van Vleuten, múltiple campeona en las grandes vueltas; Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006; y Ricardo Ten, referente paralímpico con múltiples títulos mundiales. Durante casi una hora, compartieron experiencias, anécdotas y consejos en un ambiente cercano con los participantes.

Los abonados bermellones han posado con sus maillots mallorquinistas en la foto de familia

Los abonados bermellones han posado con sus maillots mallorquinistas en la foto de familia / RCDM

También toni Tauler y Joseba Beloki

El acto contó también con la presencia de Xisco Lliteras, CEO de la Mallorca 312 OK Mobility, así como del presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg, y el CEO corporativo del club, Alfonso Díaz. Tampoco faltaron figuras del ciclismo como el ex corredor mallorquín Toni Tauler y la leyenda Joseba Beloki.

La jornada concluyó sobre el césped de Son Moix con la foto oficial, en la que abonados, exciclistas y representantes de ambas entidades posaron juntos como recuerdo de esta edición.

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Con los dorsales ya en mano, los participantes mallorquinistas afrontan ahora la recta final de la preparación para la gran cita: este sábado 25 de abril, cuando 8.500 ciclistas tomarán la salida en la XVI Mallorca 312 OK Mobility desde Playa de Muro.

ricardo Ten, Annemiek van Vleuten y Óscar Pereiro, durante su charla con los abonados

Ricardo Ten, Annemiek van Vleuten y Óscar Pereiro, durante su charla con los abonados / Mallorca 312 OK Mobility

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