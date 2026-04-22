El Mallorca debió matar al Valencia

Hay pocas certezas más claras en el fútbol que aquella que dicta que quien perdona, lo acaba pagando. Eso fue exactamente lo que le ocurrió ayer al Mallorca ante el Valencia. Como señaló Martín Demichelis, los bermellones se sentían tan superiores antes del empate del conjunto che que se veían «haciendo el 3-0 antes que el 2-0».

Pero para llegar al tercero, primero hay que marcar el segundo. Y ahí fue donde el conjunto balear falló: le faltó puntería justo cuando tuvo el partido en su mano. Los de Corberán estaban prácticamente muertos en combate, encadenando errores flagrantes que el Mallorca no supo castigar.

Con la entrada de Virgili y el 1-0 en el marcador, los de Demichelis no dudaron en ir a por más. El extremo catalán tuvo una ocasión clarísima a los pocos minutos de saltar al campo, pero Dimitrievski evitó el segundo con una gran intervención.

Apenas un minuto después, el Valencia volvió a conceder. Un saque de puerta fallido acabó en los pies de Virgili, que centró con peligro en una acción que casi sorprende al guardameta. Pepelu salvó bajo palos y, en el rechace, Muriqi volvió a encontrarse con el macedonio, sostén de su equipo en los mejores minutos del Mallorca.

Los bermellones perdonaron y el aviso del empate no tardó en llegar. Leo Román evitó primero la igualada ante Ramazani, pero nada pudo hacer después ante el cabezazo de Sadiq, tras un saque de banda mal defendido.

El golpe exigía reacción inmediata, y la hubo. Sin embargo, de nuevo Virgili se topó con Dimitrievski, que le negó el gol con otra gran parada.

El conjunto balear siguió empujando. Javi Llabrés tuvo la más clara para dejar los tres puntos en Son Moix tras un excelso centro de Darder con el exterior, pero su volea volvió a encontrarse con el portero visitante. El Mallorca jugó para ganar, pero solo pudo empatar.