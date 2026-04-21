Estos son los aficionados del Mallorca que tendrán su gorro pirata ante el Valencia
Los bermellones se enfrentan esta tarde en Son Moix ante los valencianistas en su lucha por alejarse de la zona de descenso
El Real Mallorca afronta esta tarde una jornada de liga trascendental contra el Valencia para asegurar su permanencia en LaLiga. El equipo mallorquín ha querido aprovechar este encuentro para homenajear a Vedat Muriqi, el futbolista con más goles como bermellón en Primera División tras superar los 54 goles de Samuel Eto'o. En este sentido, el club estará regalando gorros piratas a algunos aficionados, concretamente, aquellos que integran la Grada Infern 1916, en el Fondo Sur.
Para hacer aún más especial el partido, en el resto del recinto se repartirán aplaudidores de color negro para contribuir a la animación durante el partido; además, está previsto el despliegue de un tifo de grandes dimensiones en la Tribuna Este.
Un partido decisivo
El Mallorca tiene cita en Son Moix esta tarde a las 19:00 con un partido clave tanto para él como para su rival, el Valencia, situado una posición por delante del equipo bermellón en la clasificación, con solo un punto de ventaja.
Una victoria del conjunto mallorquín no solo significaría acumular tres victorias seguidas, algo que no sucede desde septiembre de 2024, sino que además permitiría avanzar una posición en la liga y dejar un poco más atrás la amenaza de la zona de descenso.
- Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
- Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
- Cada vez más residentes alemanes cambian Mallorca por la Península: la vivienda, el calor y la saturación los empujan a abandonar la isla
- La estación intermodal de Palma ha sido escenario de un gran simulacro de emergencias este domingo
- Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra
- El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
- Un juez de Palma para los pies a un fondo buitre para echar a unos inquilinos
- Piden ayuda para salvar a un mallorquín ingresado en un hospital de Tailandia: 'Está en una situación crítica