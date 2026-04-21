Estos son los aficionados del Mallorca que tendrán su gorro pirata ante el Valencia

El Real Mallorca afronta esta tarde una jornada de liga trascendental contra el Valencia para asegurar su permanencia en LaLiga. El equipo mallorquín ha querido aprovechar este encuentro para homenajear a Vedat Muriqi, el futbolista con más goles como bermellón en Primera División tras superar los 54 goles de Samuel Eto'o. En este sentido, el club estará regalando gorros piratas a algunos aficionados, concretamente, aquellos que integran la Grada Infern 1916, en el Fondo Sur.

Para hacer aún más especial el partido, en el resto del recinto se repartirán aplaudidores de color negro para contribuir a la animación durante el partido; además, está previsto el despliegue de un tifo de grandes dimensiones en la Tribuna Este.

Un partido decisivo

El Mallorca tiene cita en Son Moix esta tarde a las 19:00 con un partido clave tanto para él como para su rival, el Valencia, situado una posición por delante del equipo bermellón en la clasificación, con solo un punto de ventaja.

Una victoria del conjunto mallorquín no solo significaría acumular tres victorias seguidas, algo que no sucede desde septiembre de 2024, sino que además permitiría avanzar una posición en la liga y dejar un poco más atrás la amenaza de la zona de descenso.