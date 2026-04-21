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Fútbol

Samu Costa: "Merecíamos la victoria ante el Valencia"

El jugador portugués del Mallorca afirma que el equipo ha hecho "un buen partido" con "muchísimas ocasiones", pero ha faltado el "último detalle"

Samu Costa disputa una acción del partido contra el Valencia en Son Moix.

Samu Costa disputa una acción del partido contra el Valencia en Son Moix. / CATI CLADERA | EFE

Aina Segura Quetglas

Palma

"Un poquito enfadados, merecíamos la victoria". Así, según ha afirmado Samu Costa en las declaraciones tras el empate 1-1 contra el Valencia en Son Moix, es como se marcha el Mallorca tras el partido. "Hemos hecho un buen partido y hemos tenido muchísimas ocasiones. Después del 1-0 podríamos haber hecho el segundo o el tercero, pero ha faltado ese último detalle", ha explicado el portugués.

Samu Costa ha tenido en sus botas el gol de la victoria en el minuto 94, pero no lo ha podido materializar: "Me gustaría haber metido". Sin embargo, el bermellón prefiere no lamentarse por el pasado y mirar hacia adelante: "Hay que seguir trabajando y lo que quiero es ayudar al Mallorca a mantener la categoría".

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Pese a no sumar los tres puntos en casa, el de Portugal se mantiene optimista: "Ya llevamos unos partidos sin perder y jugando bien. Ahora vamos a descansar para el sábado". "A pesar de las lesiones que tenemos, el equipo está jugando muy bien. Estamos teniendo mucho balón, jugando para adelante, creando muchas ocasiones y de aquí hacia adelante es el Mallorca que vamos a ser", ha explicado Costa. "Hay que mantener siempre la misma manera de jugar, con coraje para jugar hacia adelante", concluye el jugador.

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