Fútbol
Opinión | Debió ser mejor, pudo ser peor
Toca seguir sufriendo. Es la consecuencia lógica de no haber podido amarrar un tercer triunfo consecutivo en Son Moix, y además ante un rival —el Valencia— que, a priori, parecía menos temible que el Real Madrid o el Rayo, semifinalista europeo. El punto sumado deberá valorarse al final de la jornada, cuando se conozcan los resultados de los equipos inmersos en esta dramática lucha por evitar el descenso.
El resumen más honesto del partido sería este: el Mallorca debió ganar, pero también pudo perder. Suena a perogrullada, pero no lo es. Mereció los tres puntos por su mejor juego colectivo, pero las ocasiones más claras se estrellaron esta vez contra el acierto de Dimitrievski, que negó el gol a un efervescente Jan Virgili. El joven delantero no fue titular porque Demichelis apostó por Asano, menos inspirado de lo que se le debe exigir. Corberán, paradójicamente con un solo central nato, logró neutralizar la principal arma ofensiva del Mallorca: un Muriqi que terminó el encuentro con un único remate entre los tres palos. Afortunadamente, Samu Costa volvió a aparecer donde se deciden los partidos, transformando en gol un centro preciso de Darder.
La afición mallorquinista no puede sentirse decepcionada con el juego del equipo. La apuesta del técnico argentino por ese rombo Samu Costa-Morlanes–Darder–Pablo Torre dibuja un fútbol atractivo, aunque en la primera mitad se echó en falta un punto más de agresividad ante un rival que desde el minuto uno dio por bueno el empate.
Si esto hubiera sido un combate de boxeo, el Mallorca habría ganado a los puntos. Pero nadie olvida las ocasiones clarísimas que tuvo el Valencia, especialmente en los minutos finales. Ahora ya solo cabe pensar en el Alavés.
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