Martín Demichelis: "Nos hemos visto haciendo el 3-0 antes que el 2-0"

Martín Demichelis cree que su equipo se ha visto “haciendo el 3-0 antes que el 2-0”. El técnico argentino considera que el Mallorca ha perdonado demasiado ante el Valencia (1-1) para llevarse los tres puntos, pero se va contento con el rendimiento de los suyos: “Nos faltó esa calma para hacer el gol. Pero la idea se ve reflejada y eso nos acerca al objetivo a pesar de que se nos hayan escapado dos puntos”.

“Fuimos muy dominantes, en la primera parte ya nos sentimos muy cómodos. Aceleramos en la segunda mucho más, hubo un momento de supremacía durante 15 o 20 minutos y hubo intervenciones del portero que les sostuvieron en el partido. Después defendimos mal el saque de banda, pero quedó demostrado lo que queremos porque el equipo en los últimos minutos demostró querer sumar de a tres y no de a uno”, ha analizado el técnico.

Con este empate, los bermellones no son capaces de enlazar su tercera victoria y se quedan con un sabor agridulce. El balance de los tres partidos en casa es positivo, pero Demichelis quería más: “Creo que todos ustedes firmaban 7 de 9. Yo quería 9 de 9 , sobre todo cuando nos pusimos en ventaja”

El sudamericano espera que este resultado le sirva a sus jugadores para ir con más ganas a por la victoria en Mendizorroza este sábado ante el Alavés: “Me gustó verles la cara sabiendo que lo dieron todo y que la sensación fue poco. Las dos semanas después de perder en Elche nos hicieron tomar bronca para ganar. Ojalá nos sirva esto también”.

La principal novedad en el once del entrenador ha sido la titularidad de Takuma Asano, volviendo a dejar en el banquillo a Jan Virgili: “Lo hizo bien después de mucho tiempo sin jugar. Jan lo hizo muy bien también. Es importante que al que le toque jugar sostenga el nivel del equipo”.

El técnico ha reconocido que “sabía” que el japonés “no iba a aguantar los 90 minutos” y ha insistido en el aspecto defensivo para justificar la suplencia del extremo catalán: “A Jan me veo obligado a exigirle. Es un chico que tiene presente y se ve que tiene mucho desborde, pero no se ataca siempre. Él sabe porque no jugó. Sabe lo que quiero de él, pero hay cosas que no se pueden hacer públicas. Ojalá en el futuro diga: ‘del loco este algo se me quedó’”

Para finalizar, Demichelis ha recalcado que tienen que “seguir trabajando” tal y como lo están haciendo hasta ahora y mejorar “de atrás hacia adelante”, porque “mantener la portería a cero” es lo que les va “a mantener en el objetivo”.