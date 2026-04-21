Fútbol | Primera División
El Mallorca define su camino hacia la permanencia ante el Valencia
Los bermellones reciben esta tarde al equipo che en un duelo en el que pueden abrir distancia con el descenso
La principal duda del once de Demichelis, tras la lesión de Luvumbo, es quién acompañara a Muriqi en ataque
El Mallorca se cita de nuevo en Son Moix con un partido que puede marcar su camino. Ante el Valencia (19:00 horas/Movistar), los bermellones encaran un duelo directo donde cada detalle pesa en la lucha por la permanencia. Si los partidos ante el Real Madrid y el Rayo Vallecano ya eran de vital importancia, este no lo será menos. El conjunto balear, con 34 puntos, tiene ante sí la opción de enlazar tres victorias -algo que no logra desde septiembre de 2024- y empezar a abrir distancia con el descenso, que lo marca el Elche con 32 unidades.
Si tras la derrota ante los ilicitanos hace un mes el panorama era incierto, una victoria ante los che puede confirmar que el Mallorca ha encontrado su rumbo. Los de Martín Demichelis afrontan una semana «bisagra», tal y como expresó el técnico en la rueda de prensa. Tras el duelo ante el Valencia, visitarán Vitoria este sábado para medirse al Alavés en otra final por la salvación. El resultado de hoy marcará el nivel de urgencia de ese segundo encuentro en Mendizorroza. De sumar los seis puntos, los bermellones alcanzarán la ansiada barrera de los 40, aunque todo apunta a que esta temporada la permanencia exigirá algo más.
La principal incógnita de cara al duelo ante los de la capital del Turia está en quién acompañará a Muriqi en ataque tras la lesión de Luvumbo, que se une a Raíllo y Mateo Joseph en la enfermería. No obstante, el angoleño podría reaparecer ante el Alavés. Su sustituto ante el Rayo Vallecano fue Jan Virgili, aunque Demichelis no quiso dar pistas sobre si repetirá apuesta. El argentino recupera para la causa a Martin Valjent, que cumplió ciclo de tarjetas en el encuentro ante los franjirrojos.
El Valencia, por su parte, llega a este duelo con la misma urgencia por sumar para alejarse de la zona roja. Los de Corberán parecían haberse asentado en una posición más tranquila tras un buen inicio de la segunda vuelta, pero tres derrotas en los últimos cuatro partidos les han vuelto a acercar a tres puntos del descenso. De hecho, si el Mallorca se impone al conjunto che, le superará en la clasificación y se hará con el golaveraje particular, tras el empate 1-1 en Mestalla.
El equipo del murciélago afronta el encuentro con la defensa en cuadro. Cömert y Unai Núñez se unen a las ya conocidas bajas de Diakhaby y Copete, por lo que Pepelu probablemente será quien acompañe al único central sano, César Tárrega, en el centro de la defensa.
El Mallorca tiene ante sí una gran oportunidad para acercarse al objetivo. Los de Demichelis buscarán dar continuidad a su buen momento y convertirlo en puntos. Noventa minutos que pueden marcar el camino del tramo final del campeonato.
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