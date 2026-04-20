Martín Demichelis: "Es una semana bisagra, podemos comprar felicidad y paz"

Martín Demichelis y el Mallorca están ante “una semana bisagra” para lograr el objetivo de la permanencia. Así lo ha expresado el técnico argentino esta mañana en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia. El entrenador tiene claro que estos días, con el duelo ante los ches de este martes en Son Moix y frente al Alavés el sábado en Vitoria, pueden ser los más importantes desde su llegada al club “por los pocos días de recuperación, los rivales y la situación en la que llegan”. “Podemos comprar felicidad y paz”, ha manifestado.

A pesar de la importancia vital de ambos choques, el sudamericano opta por focalizarse exclusivamente en el encuentro ante los de Carlos Corberán: “Primero Valencia, segundo Valencia y tercero Valencia. Después ya nos centraremos en el Alavés”.

En lo que respecta a la convocatoria, Demichelis cuenta con las bajas ya conocidas de Raíllo y Mateo Joseph, a los que se une Luvumbo, después de la lesión que sufrió ante el Rayo. No obstante, el angoleño podría estar disponible ante los babazorros, según ha anunciado el técnico. “No va a estar, pero va evolucionando muy bien, ojalá lo podamos tener para el sábado, si no me tendré que pelear con el doctor”, ha bromeado. “Perdemos un jugador que está amenazando todo el tiempo y que genera un estrés mental al rival”, ha agregado.

La lógica invita a pensar a que quien suplirá a Luvumbo será Jan Virgili, que todavía no ha sido titular desde la llegada del entrenador, pero no ha dejado pistas: “A todos les exijo, no solo a Jan. Entre él, Justin (Kalumba), Javi Llabrés, Asano y Abdón… Tengo un quilombo entre esos cinco, los veo muy bien. Vamos a decidir esta noche con mi staff”. “Estoy sorprendido gratamente porque puedo tirar de cualquiera en caso de necesidad”, ha añadido.

El Valencia, por su parte, afronta el partido con César Tárrega como único central disponible. El que podría ocupar el centro de la zaga junto a él podría ser Pepelu, según informa Superdeporte. Sin embargo, Demichelis opta por poner el foco en su equipo: “Ellos tienen bajas defensivas, nosotros más ofensivas. No lo vamos a saber hasta que saquen el once. Tenemos que pensar en nosotros y tener una idea clara de lo que somos”.

Los ches están metidos también en la pomada por la lucha por la permanencia. De hecho, el Mallorca les podría adelantar en caso de victoria. “Se metieron en problemas los últimos partidos. Pero en Elche no merecieron perder. Es un equipo que tiene jugadores del medio hacia adelante que te pueden dañar y te hacen transiciones muy rápidas”, ha advertido el argentino.

Todo esto en un duelo en el que estará presente Andy Kohlberg. El de Justiniano Posse asegura que el mensaje que le ha transmitido el presidente es “de tranquilidad”: “Me recibió muy bien, me pareció que no se le veía alterado tras perder con la Real Sociedad. Cuando desde arriba se transmite calma y seguridad, todo empieza más encaminado. Su visita obliga al jugador a despertar la atención. Está al jefe, a todos nos despierta la atención de hacer las cosas mejor”.