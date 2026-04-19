Martin Valjent: "Con Demichelis me siento más tranquilo y más valiente"

Martin Valjent (Dubnica nad Váhom, 1995) se siente “más tranquilo y más valiente” con un entrenador como Martín Demichelis. “Para un defensa es un lujo tener una persona que ha vivido una grandísima carrera de futbolista en tu posición”, afirma el central del Mallorca en una entrevista a este diario. El eslovaco, uno de los capitanes del equipo, manifiesta que el técnico argentino “ha sabido dar con la tecla en el campo y también fuera”, pero considera que “no es correcto” interpretar los halagos al ex de River Plate como una crítica al anterior entrenador, Jagoba Arrasate.

¿Está el Mallorca en su mejor momento de la temporada?

Después de dos victorias consecutivas, las sensaciones son muy buenas, no las hemos logrado en toda la temporada, por eso te sientes más animado. Pero eso no quita que sabemos en qué situación nos encontramos. Eso significa que no puedes bajar la guardia. Este ánimo que ahora tenemos por estos resultados tiene que servir para mejorar más.

¿Qué ha cambiado con Demichelis?

En el fútbol cada entrenador tiene su sistema, sea de juego, sea de comunicación… de todo. Cambia la persona y el estilo en la gestión. El míster ha traído una idea muy clara de fútbol. A raíz de eso han cambiado los entrenamientos y está sabiendo gestionar muy bien un grupo que se encontraba en una situación complicada por los resultados.

¿Qué le transmite personalmente como central de élite que fue?

Mucha tranquilidad. Me da herramientas e información. Con él me siento más tranquilo y más valiente a la hora de entrenar, a la hora de tomar decisiones, de jugar… Es un entrenador muy preparado y para un defensa es un lujo tener una persona que ha vivido una grandísima carrera de futbolista en tu posición.

¿Funciona mejor esta plantilla con un entrenador de este tipo, que está más encima?

No me gusta analizar o sacar conclusiones cuando estamos con él en el inicio del camino. El fútbol al final está hecho de personas. Nos vamos desarrollando, vamos cambiando, hay diferentes situaciones en diferentes momentos y por eso creo que, de momento, Demichelis ha sabido dar con la tecla en el campo y también fuera. Se ha visto un cambio positivo, pero esto de momento no significa nada. Sabemos cuál es el objetivo y se decidirá hasta la última fecha del campeonato.

Muriqi dijo después de la derrota en Elche que el equipo estaba jugando muy bien, teniendo el balón e intentando jugar de verdad, no como antes que siempre estaban defendiendo y corriendo detrás de la pelota. Cuando se hacen este tipo de declaraciones, ¿cómo las interpreta? Cuando se halaga a Demichelis parece también una crítica a Arrasate.

No, creo que en el fútbol tenemos que saber diferenciar. Si queremos ser así, también cuando vino Jagoba, el cambio fue bueno y los resultados fueron fantásticos. No creo que sea correcto verlo de esa manera. La forma de entender el fútbol de Demichelis puede ser un poco diferente a la que han tenido entrenadores anteriores. Los jugadores tenemos que tener la máxima disponibilidad y luego las cosas pueden encajar mejor o peor, así es el fútbol. Lo importante es que el míster está entendiendo las virtudes de este equipo y es capaz de sacarle rendimiento.

¿Qué pasó para que Arrasate, sobre todo desde la segunda vuelta de la temporada pasada, no pudiese sacar el máximo rendimiento de este equipo?

Yo intento ver las temporadas completas. La primera vuelta de la pasada temporada fue fantástica, la segunda ya no fue tan buena, pero no creo que fuera solamente cuestión del entrenador. Si tú miras el Espanyol, qué le preguntarías ahora al entrenador. ¿Qué ha cambiado? El fútbol es así, la Primera División es muy competitiva. En la última jornada, los cinco equipos de abajo ganaron todos. Eso quiere decir que en el fútbol siempre tienes que actualizarte, siempre tienes que buscar cómo puedes, con lo que tienes, hacerlo mejor. Hay muchísimas cosas que hacen que el equipo pueda ir mejor o peor.

Desde el año 2008, en la jornada 31, esta es la permanencia más cara en cuanto a puntuación. ¿Cree que el Mallorca va a sufrir hasta el final o en la última fecha va a estar tranquilo?

No sé qué va a pasar. Nosotros tenemos que tener la misma mentalidad, la misma hambre y estar con la misma alerta cada jornada. Ganas un partido y te ves fuera de descenso; el siguiente lo pierdes, ganan tus rivales y estás otra vez en el descenso. Eso significa que la Liga está tan igualada que nosotros tenemos que hacerlo al cien por cien cada día.

En verano, cuando empezó la temporada, ¿se imaginaban estar en esta situación?

Personalmente pensaba que podría pasar, que íbamos a estar en un grupo de equipos que van a estar en la lucha por quedarse en Primera División, sobre todo viendo cómo es la Liga.

Usted no pudo estar el domingo ante el Rayo, ¿pero cómo se afronta un partido así cuando todos los rivales han ganado y, después de vencer al Real Madrid, se vuelve a estar en descenso otra vez?

Yo lo viví desde fuera. El míster hace una cosa muy lógica, que es centrarse en nosotros. Obviamente todos somos conscientes de cómo juegan nuestros rivales y los resultados, pero no nos influencia, nosotros estamos plenamente concentrados en nuestro rendimiento. Y al no poder participar en el partido, viendo los resultados, estás nervioso. Sin volverme loco, pero sí estar en alerta y saber que otra vez hay que ganar. Se ganó con un grandísimo partido, con la portería a cero y esto refuerza mucho al grupo. Pero eso no quita que el martes tenemos un partido de la misma importancia y tenemos que jugar con la misma intención, misma intensidad y mismas ganas de demostrar a nuestros aficionados y a nosotros mismos que queremos esta categoría.

Lo acaba de decir usted, el domingo hubo portería a cero. Demichelis ya mencionó en la previa que sería casualidad que sin Raíllo y usted, dos estandartes del Mallorca, la lograran. Y tras el partido dijo que hay cosas que solo las explica el fútbol.

No creo que sea casualidad. No creo en ella. Raíllo y yo no somos el Mallorca. El Mallorca son 25 jugadores, es su afición, es el club. No se trata ni de mí ni de él. Sé que son muchos años que llevamos jugando juntos, pero es justo ahí donde se ve que la importancia la tiene el equipo. Desde fuera yo estaba muy feliz viendo jugar así al Mallorca y la portería a cero sé cuánto la hemos deseado todos.

Son 48 goles en contra esta temporada. ¿A qué se debe esta fragilidad defensiva?

Sí, a raíz de cómo jugaba antes el equipo, encajaba menos, aunque marcaba menos. Ahora el equipo marca más y encaja más. Eso no significa que sea bueno. Lo óptimo sería meter más y encajar menos. Es el camino que tenemos que encontrar y últimamente estamos acercándonos a eso. Justo el domingo fue el día perfecto con una victoria contundente donde conseguimos la portería a cero. Ese tiene que ser nuestro objetivo diario.

¿Cómo ve a Omar Mascarell de central? ¿Se siente cómodo con él?

Omar es un jugador que admiro muchísimo. Su capacidad de lectura, sea de central, sea de pivote… es un jugador muy completo, muy tranquilo. No solo es jugar con él, en la convivencia del día a día es un jugador que aporta muchísimo a este vestuario.

A David López, ¿lo ve como un central de futuro como usted o Raíllo en el Mallorca?

Ojalá. Es de la casa y está teniendo un crecimiento increíble. Ya en los partidos anteriores, cuando ha jugado siempre ha hecho un grandísimo trabajo, pero no me sorprende porque lo veo trabajar cada día. Ha sabido esperar su momento. Llegó y siempre ha respondido de maravilla. Yo deseo, como aficionado de este equipo, que ojalá algún día sea el capitán y el pilar de este Mallorca, puede ser que sea muy pronto, nunca se sabe en el fútbol.

Otro compañero, que hizo historia el domingo, es Muriqi. ¿Lo ve ahora mismo como el delantero más en forma de Europa?

Está muy en forma, todo lo que toca prácticamente va dentro. Ojalá siga así, es muy necesario para nosotros. Por ahí, probablemente, pasará nuestra permanencia. Si es el que está más en forma de Europa, no lo sé, depende del estilo de juego, de lo que le piden a un delantero… Pero como goleador está en el top europeo.

Personalmente, con 30 años, ¿se siente en su pico de madurez futbolística?

Esta pregunta me la llevan haciendo ya los últimos tres años (ríe). No sé, hay momentos, cuando el equipo va mejor, tú vas mejor, cuando el equipo sufre algo más, el defensa también sufre más. Me siento bien y adquiriendo cada día nuevas experiencias en el campo. Yo no sé cuándo ha sido o va a ser mi pico, pero lo que quiero es estar siempre disponible y ojalá tenga suerte para servir a este club de la mejor manera posible.

Lo había jugado todo hasta ahora y no pudo estar ante el Rayo por una tarjeta que vio ante el Real Madrid por perder tiempo, ¿fue un poco rigurosa?

No lo voy a discutir ni comentar. Entiendo que es un partido donde vas ganando y el árbitro, cuando se está perdiendo tiempo, intenta que juegues lo más rápido posible. Venía de una situación donde Sergi estaba en el suelo, doliéndose de una falta y yo estaba esperando. Miré dos veces con quién podía jugar y ya me sacó amarilla. Me sabe mal, pero es parte del fútbol y no pasa nada.

Hubiese sido un récord jugar todos los minutos.

Sí, pero no es algo en lo que pienso. Yo quiero estar preparado y en la mejor forma física posible para poder estar listo. Si el entrenador decide que tengo que estar en el once, intento dar lo mejor de mí y cuando no, intentar dar lo mejor de mí desde otra posición. El fútbol es un deporte colectivo y hay que saber manejar todas las posiciones en las que te puedes encontrar.

Es el extranjero con más partidos del Mallorca, 274. En la clasificación total es el séptimo. El próximo año puede ser el segundo, si todo va bien, superando a Miguel Ángel Nadal. ¿Se ve incluso siendo el primero?

No, es algo que no me planteo. Ni lo pienso. Cuando llegó el momento de ser el extranjero con más partidos me sentí muy orgulloso y agradecido, sobre todo por todos los momentos que estoy viviendo aquí. Cuando tienes 30 años, empiezas a ver las cosas de otra manera. Me siento muy afortunado y muy agradecido. Voy a trabajar para jugar lo máximo posible, pero, sobre todo, quiero que sean de calidad y que sirvan al equipo. Yo tengo mis objetivos, obviamente, pero son más colectivos que individuales.

¿Y cuánto queda de Martin Valjent en el Mallorca?

Eso se lo tendremos que preguntar al míster y al director deportivo. Yo siempre estoy disponible y muy contento. Cuando siento que puedo mejorar y que en el día a día puedo aportar es lo que me llena porque amo este deporte. Si continúo así, si los que lo tienen en las manos están de acuerdo, ojalá siga mucho más tiempo.

Lo ha dicho ya antes, el partido del martes contra el Valencia es otra final. ¿Qué mensaje le manda a la afición y cómo afrontan el partido?

Han estado espectacular. Tanto el día del Espanyol, como el del Real Madrid o el del Rayo, que sabemos que con el mal tiempo es más difícil, pero ellos responden y nosotros queremos vivirlo con ellos. Queremos darles alegrías, que se sienta esa felicidad en Son Moix y a lo único que me puedo comprometer es que cada día vamos a trabajar para presentarnos otra vez en la mejor forma posible. Ojalá nos ayuden a vivir algo tan bonito como en estas últimas jornadas en casa.