Vídeo | Así batió Muriqi el récord de Eto’o en el Mallorca: estos son sus 55 goles

55 remates, 55 celebraciones y un récord que ya es historia. Vedat Muriqi ha superado a Samuel Eto’o, toda una leyenda en el Mallorca, al convertirse en el máximo artillero del equipo bermellón en Primera División. Carácter, presencia y una capacidad de remate en el área rival que le han llevado a convertirse, también, en uno de los grandes protagonistas de la máxima competición española.

Cada gol es una muestra de que el kosovar ha rendido en el césped, pero también de que está dejando huella en la historia del club. El ‘Pirata’ se ha ganado el corazón del mallorquinismo con su implicación y con una celebración que ya ha quedado grabada en el imaginario de los aficionados bermellones.

Han sido ya 55 goles, aunque se espera que la cifra aumente. Del primero al último, la revisión de sus tantos muestra a un delantero completo. Porque no solo hay cabezazos inapelables, como de él se esperaba, o remates de delantero clásico; también los hay de instinto y, sobre todo, de actitud y esfuerzo.

En Son Moix y lejos de la isla

En Son Moix y lejos de la isla, en partidos de los denominados ‘importantes’ o en aquellos en los que ha tocado sufrir, Muriqi ha aparecido muchas veces cuando el equipo le necesitaba y ha ayudado con sus goles a que el Mallorca se mantenga en Primera División desde su llegada.

El Mallorca ha puesto en marcha iniciativas para homenajear, de cierto modo, a Muriqi. Como ejemplo, las acciones que llevará a cabo en el ‘Día Pirata’ este próximo martes, en el partido ante el Valencia en Son Moix. Mientras, el club ha ofrecido en sus redes sociales los 55 goles del kosovar con la camiseta bermellona en Primera División.