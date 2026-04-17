El Mallorca vuela, pero el descenso aprieta como nunca

Pese a la alegría desbordante que se respira estos días por Son Bibiloni tras dos victorias consecutivas, en el Mallorca se es consciente de que todavía queda mucho para poder hablar de permanencia. Y es que este curso la salvación apunta a ser de las más caras de siempre. Alcanzar los 40 puntos, cifra que se suelen marcar los cuerpos técnicos, no parece que vaya a ser suficiente para atar la salvación ante un final de Liga en el que nadie se da por vencido.

El conjunto de Martín Demichelis atraviesa su mejor momento de esta temporada y parte de la pasada. Ha conseguido diez puntos de quince y, cogiendo como referencia las últimas cinco jornadas, el equipo ocuparía puestos de Liga de Campeones. Casi nada. Pero lo que en otros tiempos hubiese supuesto separarse de la zona baja y transitar con relativa comodidad en tierra de nadie, este curso no está siendo suficiente.

Y la culpa es que ninguno de los equipos implicados en el descenso se está rindiendo. Desde los que parecían desahuciados, como Levante y Oviedo, ahora en buena racha, hasta los que batallan junto al Mallorca como Elche, Alavés o Sevilla, todos se resisten a caer en el pozo.

A estas alturas del campeonato, la exigencia de puntos para asegurar la permanencia es más elevada que en las últimas casi dos décadas. Actualmente, el Elche CF marca la zona de descenso con 32 puntos, pese a haber ganado al Valencia CF en la jornada anterior. Para encontrar un precedente similar hay que retroceder hasta la temporada 2007/08, cuando el Real Zaragoza ocupaba la decimoctava posición con 33 puntos tras 31 partidos.

En la última jornada, los cinco equipos de la zona baja de la tabla, incluido el Mallorca, sumaron de tres, algo que nunca se había visto en toda la historia de la Liga y que habla de la igualdad extrema que reina en la categoría. De hecho, ha provocado que equipos que se pensaban ya tranquilos como Rayo Vallecano, Valencia, Athletic o Espanyol empiecen a ponerse muy nerviosos.

Y en un vagón de cola con equipos extremadamente igualados, el golaveraje cuenta más que nunca. Y en este aspecto, el Mallorca tiene mucho ganado. A pesar de que todavía le restan enfrentamientos directos por dirimir, se lo tiene ganado a Elche, Sevilla y Rayo Vallecano, mientras que lo tiene empatado con Levante, Oviedo, Alavés y Valencia. Estos dos últimos son sus próximos rivales en Liga.

Precisamente, el duelo del próximo martes en Son Moix frente a los de Corberán (19:00 horas) puede aclarar el futuro, ya que, de ganar, además de lograr la tercera victoria consecutiva, alcanzarían los 37 puntos, superarían a un rival directo y darían un paso clave hacia la permanencia.