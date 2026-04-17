Fútbol
El Mallorca vuela, pero el descenso aprieta como nunca
Los de Demichelis trabajan sobre la idea de que necesitarán más de 40 puntos para conseguir la salvación
El Elche, con 32 unidades, es el equipo que marca el descenso que cuenta con más puntuación desde 2008
Pese a la alegría desbordante que se respira estos días por Son Bibiloni tras dos victorias consecutivas, en el Mallorca se es consciente de que todavía queda mucho para poder hablar de permanencia. Y es que este curso la salvación apunta a ser de las más caras de siempre. Alcanzar los 40 puntos, cifra que se suelen marcar los cuerpos técnicos, no parece que vaya a ser suficiente para atar la salvación ante un final de Liga en el que nadie se da por vencido.
El conjunto de Martín Demichelis atraviesa su mejor momento de esta temporada y parte de la pasada. Ha conseguido diez puntos de quince y, cogiendo como referencia las últimas cinco jornadas, el equipo ocuparía puestos de Liga de Campeones. Casi nada. Pero lo que en otros tiempos hubiese supuesto separarse de la zona baja y transitar con relativa comodidad en tierra de nadie, este curso no está siendo suficiente.
Y la culpa es que ninguno de los equipos implicados en el descenso se está rindiendo. Desde los que parecían desahuciados, como Levante y Oviedo, ahora en buena racha, hasta los que batallan junto al Mallorca como Elche, Alavés o Sevilla, todos se resisten a caer en el pozo.
A estas alturas del campeonato, la exigencia de puntos para asegurar la permanencia es más elevada que en las últimas casi dos décadas. Actualmente, el Elche CF marca la zona de descenso con 32 puntos, pese a haber ganado al Valencia CF en la jornada anterior. Para encontrar un precedente similar hay que retroceder hasta la temporada 2007/08, cuando el Real Zaragoza ocupaba la decimoctava posición con 33 puntos tras 31 partidos.
En la última jornada, los cinco equipos de la zona baja de la tabla, incluido el Mallorca, sumaron de tres, algo que nunca se había visto en toda la historia de la Liga y que habla de la igualdad extrema que reina en la categoría. De hecho, ha provocado que equipos que se pensaban ya tranquilos como Rayo Vallecano, Valencia, Athletic o Espanyol empiecen a ponerse muy nerviosos.
Y en un vagón de cola con equipos extremadamente igualados, el golaveraje cuenta más que nunca. Y en este aspecto, el Mallorca tiene mucho ganado. A pesar de que todavía le restan enfrentamientos directos por dirimir, se lo tiene ganado a Elche, Sevilla y Rayo Vallecano, mientras que lo tiene empatado con Levante, Oviedo, Alavés y Valencia. Estos dos últimos son sus próximos rivales en Liga.
Precisamente, el duelo del próximo martes en Son Moix frente a los de Corberán (19:00 horas) puede aclarar el futuro, ya que, de ganar, además de lograr la tercera victoria consecutiva, alcanzarían los 37 puntos, superarían a un rival directo y darían un paso clave hacia la permanencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena
- El Tren de Sóller lanza un paquete de excursión para el eclipse solar por 220 euros
- La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: 'Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora
- El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan
- Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul
- Las casas de Almallutx se derrumban por su total abandono mientras el Consell sigue negociando la compra
- Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
- Fallece a los 41 años Joan Gaspar Vallori, secretario general del PSOE de Alcúdia