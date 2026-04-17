Fútbol
El Mallorca convierte el partido contra el Valencia en un ‘Día Pirata’
Habrá sombreros piratas para los aficionados del Fondo Sur, aplaudidores negros en el resto del estadio y se desplegará un tifo en la Tribuna Este
El Real Mallorca quiere emplear el trascendental partido del próximo martes ante el Valencia como un homenaje a Muriqi, tras convertirse ante el Rayo Vallecano en el futbolista con más goles como bermellón en Primera División.
Con motivo de esta celebración, los integrantes de la Grada Infern 1916 recibirán un gorro pirata con el objetivo de generar un ambiente especial en el estadio. Además, los abonados del Fondo Sur han sido informados previamente de esta iniciativa.
En el resto del recinto se repartirán aplaudidores de color negro para contribuir a la animación durante el partido, mientras que en la Tribuna Este está previsto el despliegue de un tifo de grandes dimensiones.
Asimismo, se han anunciado otras acciones destinadas a reforzar el ambiente en un encuentro relevante para los intereses del equipo dirigido por Martín Demichelis.
Día de los clubes federados
Por otro lado, los clubes federados de la isla podrán acceder a una promoción especial de entradas a 10 euros (limitadas), fruto de la colaboración entre el RCD Mallorca y la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB).
Las solicitudes deberán gestionarse a través de cada club mediante el correo electrónico habilitado para tal fin.
Cesión de asiento
Finalmente, se informa de que la opción de cesión de asiento para el próximo encuentro frente al Valencia CF estará disponible desde este viernes, 17 de abril.
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