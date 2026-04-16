Fútbol
El Mallorca se conjura con un asado en Son Bibiloni antes del Valencia
Jugadores del primer equipo y el cuerpo técnico de Martín Demichelis han disfrutado este jueves de una agradable comida de unión en la ciudad deportiva
Martín Demichelis está haciendo todo lo posible para que el vestuario del Real Mallorca sea un grupo sin fisuras y promover acciones que refuercen la unión. El pasado domingo, tras vencer al Rayo Vallecano, el técnico argentino informó en sala de prensa de que este jueves iba a invitar a un asado en Son Bibiloni a la plantilla, y así ha sido, tal y como ha compartido en su cuenta de Instagram con un mensaje claro: "Asado con los verdaderos protagonistas".
En su primera semana ya organizó una comida en un conocido restaurante de Bunyola y ahora ha querido repetir la experiencia.
Tras el entrenamiento, y con un día soleado que ha acompañado, el cuerpo técnico de Demichelis ha cambiado el silbato y el balón por las brasas y la carne para preparar un gran asado para toda la plantilla. Buen ambiente y diversión antes de disfrutar de un día libre: un pequeño parón necesario para cargar pilas y seguir preparando la 'final' del próximo martes ante el Valencia en Son Moix.
Los bermellones atraviesan su mejor momento de la temporada, con diez puntos de los últimos quince posibles. Sin embargo, los rivales directos por la permanencia no aflojan y el equipo de Demichelis sigue sin poder alejarse del todo de los puestos de descenso.
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