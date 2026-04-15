Eto’o se rinde a Muriqi: su felicitación tras batir su récord en el Mallorca

Vedat Muriqi no ha parado de recibir felicitaciones desde que este pasado sábado, ante el Rayo Vallecano, se convirtió en el máximo goleador histórico del Real Mallorca en Primera División al superar a una leyenda bermellona como es Samuel Eto'o. Y precisamente el camerunés, actual presidente de la federación de fútbol de su país, ha enviado un vídeo al kosovar felicitándole por superarle.

"Hola, Vedat. Desde aquí, en Camerún, te quería dar la enhorabuena. Felicidades por lo que acabas de hacer. Sé que has necesitado mucho trabajo. Te digo que sigas así, que sigas disfrutando y que sigas haciendo a nuestro Mallorca aún más grande. Enhorabuena a ti y a todos los compañeros que te han ayudado a conseguir esta meta", asegura Eto'o.

"No lo esperaba, pero muchas gracias por este vídeo a una leyenda de verdad como Samuel Eto'o. Sé que hizo un gran trabajo aquí y luego todo el mundo sabe cómo ha sido su carrera. Llevo 15 o 16 años como profesional, si me dices al principio que Eto'o iba a grabar un vídeo para mí, te diría que es imposible. Estoy muy orgulloso", ha sido la respuesta de Muriqi.

El ‘Pirata’ se convirtió el sábado en el máximo goleador histórico del club bermellón en Primera División con un doblete ante el Rayo Vallecano, superando los 54 tantos de Samuel Eto'o. Y para celebrarlo, dejó sus botas firmadas en el museo del estadio.

El primer gol llegó a la salida de un córner peinado por Samu Costa, que Muriqi remató en el segundo palo para adelantar a los de Demichelis. El segundo, tras un contraataque en el que Luvumbo le puso un balón perfecto para firmar el 2-0. Todo en apenas cuatro minutos.

"Cada gol es parte de mi deuda con esta camiseta; hacer historia es especial, pero aún queda mucho por hacer —superar a un gran nombre como Samuel Eto’o es un honor, pero los récords nunca se logran en solitario, así que gracias a mis compañeros de equipo y a todos los que creen en mí. Gracias a mi familia, mis compañeros, staff, todos los trabajadores del club y a toda la isla. Sin vosotros sería imposible", publicó en sus redes sociales el '7' del Mallorca.

Con 21 goles, tiene a Kylian Mbappé a solo dos de distancia en la lucha por el pichichi de Primera División. La misión es complicada, pero no imposible.