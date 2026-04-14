El Mallorca de Martín Demichelis: un equipo de autor

El Real Mallorca de Martín Demichelis es ya un equipo de autor de los pies a la cabeza. La llegada del técnico le ha dado un lavado de cara total al conjunto bermellón, que suma diez puntos de 15 desde que el argentino está a los mandos.

Es evidente que estos jugadores necesitaban de alguien que impusiera más disciplina y mano dura, tal y como han admitido ellos mismos en diferentes declaraciones a los medios. Esta plantilla no estaba rindiendo como tocaba por varios motivos, uno de ellos, el aspecto mental.

Desde su primera rueda de prensa, Demichelis resaltó que el equipo tenía que ser más «valiente», aludiendo sobre todo a que había mucho pase atrás innecesario y explicando que aquello no era un tema puramente futbolístico, sino más «anímico», de la confianza del futbolista. Y el primero que ha predicado con el ejemplo ha sido él mismo con su dirección de campo, especialmente con los cambios.

El Mallorca ha ido por delante en el marcador en los cinco partidos en los que el argentino ha dirigido hasta ahora, y en ninguno de ellos ha habido una sustitución en la que el entrenador le mandase un mensaje al equipo de que debía echarse atrás. Contra el Espanyol, de hecho, terminó buscando la victoria dejando a Raíllo y Valjent como únicos defensas puros sobre el terreno de juego. Ante el Real Madrid, con 1-0 a favor, no se achantó y sacó más dinámita arriba, introduciendo a Jan Virgili y Mateo Joseph. Dos modificaciones que, cuando los blancos empataron, permitieron al Mallorca tener pólvora arriba para ir por el 2-1 que terminó marcando Muriqi.

Otro de los aspectos a destacar sobre el sello que ha implantado Demichelis en el conjunto balear es el sistema: el 4-4-2 con el rombo en el centro del campo, prácticamente obsoleto en el fútbol europeo, pero que a los bermellones le está dando fruto. El sudamericano ha explicado ya en más de una ocasión que dicha elección se debe a que al equipo le costaba estar cómodo con la pelota, y había observado que, en los últimos encuentros antes de que él llegara, el Mallorca tenía muy poca presencia en área contraria.

A los números hay que atenerse: antes de su contratación, el cuadro balear había marcado un gol en los últimos cuatro encuentros -llegando a no realizar un solo tiro a puerta en Balaídos ante el Celta-. Desde que está a los mandos, son diez tantos en cinco choques ligueros.

También cabe destacar los rendimientos individuales de algunos jugadores, especialmente de Pablo Torre y Zito Luvumbo. El mediapunta cántabro tan solo había sido titular en una ocasión desde noviembre hasta que llegó Demichelis. Ante la Real Sociedad, en el partido que dirigió Gustavo Siviero, ni siquiera gozó de minutos. Pero desde que el ex de River Plate y Rayados de Monterrey tomó el mando, es indiscutible en el centro del campo y ha mostrado el nivel que todos los mallorquinistas esperaban cuando se le fichó en verano procedente del Barcelona, por cinco millones de euros.

Respecto al angoleño, que apenas había gozado de protagonismo con Arrasate, el Mallorca y DemichelIs parecen haber encontrado la pareja perfecta para Muriqi. Con tan solo tres partidos siendo titular, Luvumbo ha encandilado ya a muchos mallorquinistas con su buena predisposición, su entrega y la amenaza que crea a los rivales. Tampoco cabe olvidarse del rendimiento de Sergi Darder en los dos últimos duelos, jugando de ancla en el centro del campo.

Tal y como dijo el propio entrenador tras el triunfo antes los franjirrojos, «todavía no hay que nada que celebrar». Pero si algo puede tranquilizar a los aficionados bermellones, es la manera de jugar de su equipo. Un Mallorca reconocible y con un sello impregnado: el de Martín Demichelis.