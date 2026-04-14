Más lesiones en el Mallorca: Zito Luvumbo apunta a estar entre tres semanas y un mes de baja

Martín Demichelis y el Mallorca no ganan para disgustos en lo que respecta a las lesiones. Primero fue Raíllo, después Mateo Joseph -que será operado este martes en Barcelona-, y ahora, Zito Luvumbo. El delantero angoleño salió tocándose los isquiotibiales de su pierna izquierda en la victoria ante el Rayo Vallecano y todo apunta a que estará de baja entre tres semanas y un mes, a falta de pruebas médicas más exhaustivas. Los encuentros que se perderá serán Valencia, Alavés y Girona, pudiendo reaparecer ante el Villarreal en la jornada 35, en Son Moix.

Otro varapalo para el técnico argentino y los intereres de los bermellones, que pierden a dos de sus delanteros en una semana. Luvumbo había sido titular en los tres últimos encuentros, siendo de lo mejor del equipo en todos ellos y formando una gran pareja de ataque junto a Muriqi, estirando al equipo con su velocidad, profundidad y amenaza al espacio. De hecho, fue el que le asistió en el tanto con el que el kosovar se convirtió el máximo goleador histórico del Mallorca en Primera División.

Demichelis ya ensalzó al angoleño tras el triunfo ante el Real Madrid, calificándole como "un caso ejemplar". Con su baja, llega el momento de Jan Virgili, que fue quien salió en su lugar ante los franjirrojos e incluso marcó su primera diana en La Liga. Además del extremo catalán, también llega el turno de los Asano, Abdón y compañía, que deberán dar un paso adelante. Ante los de Iñigo Pérez, tanto el de Artà como el japonés tuvieron sus primeros minutos bajo las órdenes del entrenador argentino.