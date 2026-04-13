Opinión | Muriqi y compañía pueden y quieren

La Liga entra en su tramo decisivo y la lucha por la permanencia ya no admite titubeos. Cada punto es un tesoro, cada error un precipicio. En ese escenario abrasador apareció el Mallorca, obligado a reaccionar tras los triunfos de sus rivales directos y con el descenso respirándole en la nuca. Pero lejos de encogerse, el equipo de Demichelis respondió con una autoridad que invita a creer. Nada pesó, nada frenó a un grupo que ha encontrado su identidad: un fútbol valiente, combinativo, guiado por Darder, Pablo Torre y Morlanes, y siempre orientado hacia la portería rival.

Son Moix, aunque no lleno, fue testigo de una noche que ya forma parte de la memoria rojilla. Muriqi firmó dos goles que lo consagran como máximo goleador histórico del club, un hito que lo eleva al panteón mallorquinista. Pero la gesta fue coral: Luvumbo volvió a ser un vendaval imposible de contener, David López firmó una actuación soberbia en su primera temporada como miembro fijo del primer equipo, y la defensa —sin Raíllo ni Valjent— mantuvo la portería a cero. Tres goles, cero concesiones. Una declaración de fuerza en el momento más crítico del curso.

Y ahora llega el futuro inmediato, sin tiempo para la complacencia. El siguiente desafío es el Valencia, un duelo directo, un examen que puede marcar el rumbo definitivo de la temporada. Si el Mallorca mantiene esta intensidad y Son Moix vuelve a rugir como en las grandes noches, la salvación dejará de ser un objetivo angustioso para convertirse en una realidad al alcance de la mano. Muriqi y compañía han demostrado que pueden. Y que están preparados para el siguiente asalto.