Muriqi destrona a Eto'o y va a por más

Vedat Muriqi ya es una leyenda, si es que aún no había adquirido ese estatus. En otra vida o en otro mundo, el delantero debe tener algún antepasado mallorquín. De lo contrario, sería difícil entender la identificación que siente el kosovar con el Mallorca. El ‘Pirata’ se convirtió ayer en el máximo goleador histórico del club bermellón en Primera División con un doblete ante el Rayo Vallecano, superando los 54 tantos de Samuel Eto'o. Y para celebrarlo, dejó sus botas firmadas en el museo del estadio.

El primer gol llegó a la salida de un córner peinado por Samu Costa, que Muriqi remató en el segundo palo para adelantar a los de Demichelis. El segundo, tras un contraataque en el que Luvumbo le puso un balón perfecto para firmar el 2-0. Todo en apenas cuatro minutos.

Son Moix se entregó por completo a su delantero tras el triunfo ante los franjirrojos, llegando a entonar en varias ocasiones el cántico «Muriqi, Balón de Oro». Será difícil que el balcánico sea nombrado mejor futbolista del mundo, pero lo que sí tiene a su alcance es el ‘pichichi’, que por el momento ostenta Kylian Mbappé, con 23 goles. No obstante, el francés lleva dos meses sin marcar en Liga, tiempo en el que Muriqi ha recortado la distancia considerablemente hasta situarse a solo dos tantos. A seis queda el registro de Dani Güiza en el curso 2007/08, cuando fue el máximo anotador bajo la elástica bermellona.

Dieciocho años después, el Mallorca podría volver a tener en sus filas al ‘pichichi’ del campeonato. Nadie habría imaginado todo esto cuando el kosovar llegó en el último día de mercado en enero de 2022. Probablemente ni él mismo, que aterrizó en la isla tras un paso muy duro por la Lazio. Más aún si se recuerda que, en julio de ese mismo año, el futbolista llegó a despedirse del club antes de que se frustrara su fichaje por el Brujas. En estas siete jornadas restantes, además de lograr la salvación, Muriqi tiene la oportunidad de seguir haciendo historia.