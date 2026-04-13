Mateo Joseph será operado este martes en Barcelona de su lesión en el cruzado

Mateo Joseph será operado este martes en Barcelona de su lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. El delantero cántabro cayó en la enfermería el jueves pasado tras un mal movimiento en el entrenamiento del día anterior y se perderá lo que resta de temporada. El Mallorca ha decidido junto al Leeds, club al que pertenece el jugador, que el futbolista sea intervenido quirúrgicamente en la Ciudad Condal.

De esta manera, Demichelis pierde otra pieza clave para el tramo decisivo de la temporada. Si la semana anterior fue Raíllo -operado también el pasado martes en Barcelona de su lesión en el tobillo izquierdo-, ahora se suma el delantero cántabro, que en su último partido asistió a Muriqi en el gol de la victoria ante el Real Madrid (2-1).

En los cuatro partidos que había estado disponible bajo las órdenes del técnico argentino, Joseph había sido titular en tres, confirmando su peso en el equipo. Ya con Arrasate había tenido un papel importante, alternando la punta de ataque con la banda derecha. Más allá de sus dos únicos goles -ambos frente al Sevilla en el 1-3 del Sánchez Pizjuán-, el ariete ha destacado desde su llegada a la isla por su constante trabajo y compromiso sobre el terreno de juego. Una baja sensible para el Mallorca en el momento más clave del calendario.

Su cesión en la isla expira el 30 de junio, momento en el que regresará a la disciplina del Leeds. A partir de ahí, queda en el aire la decisión que adoptará el Mallorca respecto a un futbolista muy querido tanto en el vestuario como entre la afición.

En el encuentro frente al Rayo Vallecano, la plantilla le trasladó un mensaje de apoyo -también a Raíllo- mediante un cartel. Ya después del partido, fue la grada la que tomó el relevo, coreando su nombre a modo de respaldo.