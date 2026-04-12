Opinión | Etoo y Muriqi, pareja de ataque del Mallorca

Querido Samuel Etoo…

Han pasado más de veinte años desde que te fuiste de Mallorca y nadie ha olvidado tus goles, tu carisma, tus polémicas y todo lo que rodeo tu presencia en el Real Mallorca, el equipo al que dijiste que volverías, aunque eso nunca se dio.

Recuerdo, entre otros, tu gol en Champions en Alemania, tu celebración en el Bernabéu con aquel “yo aquí…” dirigido al palco después de tu golazo a Casillas, los de la final de Copa en Elche y tu celebración sin camiseta con la bandera de Camerún en un día especialmente sentimental para ti, y tu primer gol con el Mallorca el 2 de abril del año 2000, en Son Moix, contra el Espanyol.

Fueron muchas tardes-noches disfrutando con tu juego y tus goles. Pero lo que no sé si sabes es que hace cuatro años llegó a Palma un tipo enorme, más de 1’90 de estatura, procedente del fútbol italiano, nacido en Kosovo, que solo había triunfado en Turquía y al que no le iban las cosas bien en el Lazio.

Este domingo, contra el Rayo Vallecano, su víctima favorita, te reventó el récord de goles en Primera división con el Mallorca. Tú marcaste 54 y el kosovar ya lleva 55. Se llama Vedat Muriqi y entre goles y carisma, el ‘pirata’ ha puesto su nombre en la historia del club como lo habías hecho tú en tu época.

¿Te imaginas una delantera formada por Etoo y Muriqi? Yo sí, sería espectacular.

Un abrazo amigo.

PD. Muriqi 21, Mbappé 23. El ‘pichichi’ es posible.