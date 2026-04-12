Fútbol | Primera División
Opinió | Muriqi alimenta el somriure de Son Moix
Al marge de les dades que maneja Vedat Muriqi, la seva actuació, el desgast, el compromís i, evidentment, els gols són per destacar i haurien de servir d’exemple per a la resta de jugadors. Un professional honest i d’un país que Espanya es nega a reconèixer s’ha convertit en l’estrella del Mallorca i, sobretot, de Martin Demichelis.
L’internacional per Kosovo ha estat —aquesta vegada, sí— determinant en els dos partits contra el Madrid i el Rayo. Dues victòries consecutives que duen el segell del davanter centre, acompanyat —tot s’ha de dir— de l’angolès Luvumbo —que ha fet un altre bon partit— i de Sergi Darder. El mallorquí sembla un altre des que va arribar l’entrenador argentí. Darder juga totalment alliberat i la seva incidència en el joc d’atac és fonamental. En els dos darrers partits, l’artanenc ens ha recordat el millor Darder de la seva època a l’Espanyol.
Però, a banda d’aquests detalls individuals —tots, importants—, no podem oblidar la feina de tot el conjunt, començant per la inèdita parella de centrals. Entre Omar Mascarell i David López hi ha 10 anys de diferència. Per sort, aquesta dada no ha estat obstacle perquè el canari i el mallorquí hagin estat dos dels destacats en un partit clau per sortir de la zona de descens, una escomesa que, gràcies a l’esforç coral, han aconseguit.
Golejada, porteria a zero i bones sensacions. La victòria d’aquesta jornada serveix per atiar el somriure de Son Moix, on, tot i la meteorologia poc favorable, l’afició s’ho ha passat d’allò més bé gràcies als gols de Muriqi (ja n’ha fets 21) i el de Jan Virgili en una acció protagonitzada per dos ex del Barça: Pablo Torre i Jan Virgili. Tres punts més que sense cap dubte encara fan més bons els sumats davant el Madrid i que han de servir per afrontar el pròxim compromís, a Vitòria, amb més tranquil·litat i garanties.
- El conflicto en Irán tensiona el turismo de lujo en Mallorca: 'Habrá más inconvenientes que ventajas
- El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
- Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
- La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
- Los acuíferos de Mallorca, bajo la sombra de los nitratos: todas las aguas subterráneas de la isla están contaminadas
- Estalla la tensión en un autobús del TIB de Mallorca y una vecina se enfrenta a los turistas: “No estamos de vacaciones, vivimos aquí”
- Un pueblo de Mallorca, el 'más bonito' para viajar este mes de abril según National Geographic
- El convenio balear de hostelería se modifica para beneficiar a sus 160.000 fijos discontinuos