Fútbol | Primera División

Opinió | Muriqi alimenta el somriure de Son Moix

Muriqi assenyala Luvumbo, que li va donar l’assistència en el segon gol contra el Rayo / GUILLEM BOSCH

Ricard Pla

Palma

Al marge de les dades que maneja Vedat Muriqi, la seva actuació, el desgast, el compromís i, evidentment, els gols són per destacar i haurien de servir d’exemple per a la resta de jugadors. Un professional honest i d’un país que Espanya es nega a reconèixer s’ha convertit en l’estrella del Mallorca i, sobretot, de Martin Demichelis.

L’internacional per Kosovo ha estat —aquesta vegada, sí— determinant en els dos partits contra el Madrid i el Rayo. Dues victòries consecutives que duen el segell del davanter centre, acompanyat —tot s’ha de dir— de l’angolès Luvumbo —que ha fet un altre bon partit— i de Sergi Darder. El mallorquí sembla un altre des que va arribar l’entrenador argentí. Darder juga totalment alliberat i la seva incidència en el joc d’atac és fonamental. En els dos darrers partits, l’artanenc ens ha recordat el millor Darder de la seva època a l’Espanyol.

Però, a banda d’aquests detalls individuals —tots, importants—, no podem oblidar la feina de tot el conjunt, començant per la inèdita parella de centrals. Entre Omar Mascarell i David López hi ha 10 anys de diferència. Per sort, aquesta dada no ha estat obstacle perquè el canari i el mallorquí hagin estat dos dels destacats en un partit clau per sortir de la zona de descens, una escomesa que, gràcies a l’esforç coral, han aconseguit.

Golejada, porteria a zero i bones sensacions. La victòria d’aquesta jornada serveix per atiar el somriure de Son Moix, on, tot i la meteorologia poc favorable, l’afició s’ho ha passat d’allò més bé gràcies als gols de Muriqi (ja n’ha fets 21) i el de Jan Virgili en una acció protagonitzada per dos ex del Barça: Pablo Torre i Jan Virgili. Tres punts més que sense cap dubte encara fan més bons els sumats davant el Madrid i que han de servir per afrontar el pròxim compromís, a Vitòria, amb més tranquil·litat i garanties.

