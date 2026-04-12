Muriqi supera a Eto'o como máximo goleador histórico del Mallorca en Primera División

Vedat Muriqi ya es una leyenda, si es que todavía no había adquirido dicho título. El delantero kosovar se ha convertido, con su doblete ante el Rayo Vallecano, en el máximo goleador histórico del Real Mallorca en Primera División, superando los 54 goles de Samuel Eto’o. En un lapso de cuatro minutos, el ‘Pirata’ ha marcado dos tantos que le dan la ventaja a los bermellones en un partido crucial ante los franjirrojos.

El primero ha llegado a la salida de un córner peinado por Samu Costa, que Muriqi ha rematado en el segundo palo para adelantar al Mallorca. El segundo, a través de un contraataque en el que Zito Luvumbo, que comienza a entenderse muy bien con el kosovar, le ha puesto un balón perfecto para que pusiera el 2-0. De esta manera, además, Muriqi suma ya 21 tantos esta temporada en Liga y se queda a tan solo dos del ‘pichichi’, Kylian Mbappé (23). A seis se queda el registro de Dani Güiza en la campaña 2007/08, cuando fue el máximo anotador bajo la elástica bermellona.

Son Moix ha celebrado este hito que ha logrado su delantero con fuegos artificiales, y la grada ha llegado a cantar “Muriqi Balón de Oro”, entregándose totalmente a su ‘Pirata’.