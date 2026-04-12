Fútbol | Primera División
Muriqi supera a Eto'o como máximo goleador histórico del Mallorca en Primera División
El delantero kosovar anota un doblete ante el Rayo Vallecano en la primera parte y bate el registro del camerunés
Con estos dos tantos, ya suma 21 esta temporada en Liga y se queda a dos del 'pichichi', Kylian Mbappé
Vedat Muriqi ya es una leyenda, si es que todavía no había adquirido dicho título. El delantero kosovar se ha convertido, con su doblete ante el Rayo Vallecano, en el máximo goleador histórico del Real Mallorca en Primera División, superando los 54 goles de Samuel Eto’o. En un lapso de cuatro minutos, el ‘Pirata’ ha marcado dos tantos que le dan la ventaja a los bermellones en un partido crucial ante los franjirrojos.
El primero ha llegado a la salida de un córner peinado por Samu Costa, que Muriqi ha rematado en el segundo palo para adelantar al Mallorca. El segundo, a través de un contraataque en el que Zito Luvumbo, que comienza a entenderse muy bien con el kosovar, le ha puesto un balón perfecto para que pusiera el 2-0. De esta manera, además, Muriqi suma ya 21 tantos esta temporada en Liga y se queda a tan solo dos del ‘pichichi’, Kylian Mbappé (23). A seis se queda el registro de Dani Güiza en la campaña 2007/08, cuando fue el máximo anotador bajo la elástica bermellona.
Son Moix ha celebrado este hito que ha logrado su delantero con fuegos artificiales, y la grada ha llegado a cantar “Muriqi Balón de Oro”, entregándose totalmente a su ‘Pirata’.
Suscríbete para seguir leyendo
- El conflicto en Irán tensiona el turismo de lujo en Mallorca: 'Habrá más inconvenientes que ventajas
- Los acuíferos de Mallorca, bajo la sombra de los nitratos: todas las aguas subterráneas de la isla están contaminadas
- Estalla la tensión en un autobús del TIB de Mallorca y una vecina se enfrenta a los turistas: “No estamos de vacaciones, vivimos aquí”
- Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
- La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
- Un pueblo de Mallorca, el 'más bonito' para viajar este mes de abril según National Geographic
- El convenio balear de hostelería se modifica para beneficiar a sus 160.000 fijos discontinuos
- El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado