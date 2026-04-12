Muriqi: “¿Balón de Oro? ¡Están locos!”

Vedat Muriqi volvió a erigirse este domingo en el gran protagonista del Mallorca. El delantero kosovar firmó dos de los tres goles del triunfo ante el Rayo Vallecano en Son Moix (3-0) y, además, entró en la historia del club al convertirse en el máximo goleador del Mallorca en Primera División, superando a Samuel Eto’o.

Al término del encuentro, el ariete bermellón se mostró emocionado por un registro que, según confesó, era uno de los objetivos. “Desde que llegué aquí, a esta isla tan bonita, desde el primer día me sentí como en mi casa”, señaló en declaraciones a Movistar. “Cuando notas algo diferente desde el principio, mi amor hacia el Mallorca y hacia esta isla ha sido así desde el primer día”, añadió.

“Tenía clarísimo que quería ser una de las leyendas de este equipo”, afirmó Muriqi, antes de agradecer el apoyo recibido dentro del club: “Gracias a la gente, al staff y a mis compañeros, hoy he cumplido uno de mis sueños, que era sobrepasar a una leyenda como Samuel Etoo y entrar en la historia de este gran club”.

“Estoy muy, muy orgulloso de mí mismo”

El delantero reconoció sentirse especialmente satisfecho por lo conseguido, aunque dejó claro que no se conforma. “Estoy muy, muy orgulloso de mí mismo”, dijo, y agregó: “Y quedando siete u ocho partidos, quiero seguir y llegar hasta donde pueda”.

Más allá del récord individual, Muriqi puso en valor la importancia del triunfo ante el Rayo en la pelea por la permanencia. “Ha sido un día muy interesante”, comentó. “Jugaban nuestros rivales y, de repente, dormimos en descenso. Pero nosotros, sabiendo cómo jugamos y cómo apretamos en este campo, hemos hecho muy buen trabajo”, aseveró.

Cuestionado sobre si, por su rendimiento y sus goles, ya se pedía en la grada de Son Moix su nominación al Balón de Oro, Muriqi respondió entre risas: “¡Están locos, tío! ¿Qué Balón de Oro? ¿Qué Balón de Oro?”. “Yo lo intento al máximo y a ver si sale algo bueno. Ya lo veremos”, concluyó el kosovar, quien con su doblete y su récord firmó uno de esos partidos que refuerzan su peso en el Mallorca.