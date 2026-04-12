Martín Demichelis, tras la victoria ante el Rayo: "Era el momento de demostrar lo que venimos haciendo"

Martín Demichelis ha comparecido esta tarde en rueda de prensa con su ya sonrisa habitual tras la victoria ante el Rayo Vallecano (3-0), aunque sigue dejando claro que “todavía no hay nada que celebrar”. “Hoy era el momento de demostrar lo que venimos haciendo: mostramos carácter y competimos. Es importante saber cómo queremos hacerlo, es por ahí”, ha declarado el técnico argentino.

Con este triunfo, el Mallorca ya suma 10 puntos de 15 desde que llegó el sudamericano, que ha vuelto a resaltar lo de “el torneo de 12 fechas”: “A pesar de que la tabla es la que todos conocen, nosotros miramos una en la que llevamos cinco jornadas y que nos hace saber por dónde queremos ir”.

“No hay que relajarse, todavía no llegamos al objetivo que vinimos a buscar; solo llevamos cinco partidos de esos doce, quedan más de la mitad”, ha añadido Demichelis.

La victoria ante los franjirrojos llega, además, después de que los rivales directos del Mallorca, como Sevilla o Elche, ganasen el sábado sus respectivos partidos. “Lo que pase en otras canchas no tenemos el poder de controlarlo”, ha comentado el técnico al respecto. No obstante, ha admitido que para los futbolistas podía ser un aspecto que les afectase: “A mí poco me importa, pero para los jugadores no es sencillo”. “Quería hacerles entender la importancia de este partido; la euforia de ganar al Madrid puede llegar a despistar”, ha agregado.

Todo esto, en un encuentro en el que Vedat Muriqi, con un doblete, se ha convertido en el máximo artillero del Mallorca en Primera División. “Mis felicitaciones para él. Es un orgullo estar aquí y ver que se ha convertido en el máximo goleador, superando a una leyenda como Samuel Eto’o. Sus goles no reflejan la humildad que tiene: se preocupa por muchos aspectos en lo grupal por delante de lo individual, por eso es el jugador que es. Es un ejemplo”, ha resaltado sobre el kosovar.

Otro de los jugadores a los que ha destacado especialmente Demichelis ha sido Jan Virgili, que ha anotado el 3-0, marcando así su primer tanto en Primera División. El técnico ha querido contar una anécdota previa al choque para ensalzar al extremo: “Lo que más me gustó fue su arenga en el vestuario antes del partido, aunque no saliera de inicio; la vida a veces te recompensa esa positividad”.

“Es una gran proyección para el fútbol español, lo estoy empezando a ver mucho mejor; tiene que seguir trabajando. Se ve que es externamente desequilibrante, pero hay que hacer que mejore a la hora de defender y que sea más completo”, ha añadido sobre el de Vilassar de Mar.

El Mallorca, además, ha terminado sin encajar por primera vez desde la jornada 15. “Hay cosas que solo te las puede explicar el fútbol y no yo, como lo de la portería a cero sin Raíllo y Valjent. Es fútbol”, ha comentado el argentino.

La única mala noticia para los bermellones ha sido la lesión de Zito Luvumbo. “Hay que esperar a ver cómo se recupera”. Sobre la dolencia que sufre el angoleño, el entrenador ha afirmado que es “una pregunta para el doctor”.

Con estos tres puntos, el conjunto balear ha salido del descenso y vuelve a meter al Elche, con 32 puntos. Además de los ilicitanos, Sevilla y Alavés, Demichelis ha avisado de que este resultado mete también en el “saco” a Valencia, próximo rival del Mallorca, y al propio Rayo Vallecano. Acerca de la puntuación necesaria para salvarse, el técnico considera que “el número va a estar alto”.