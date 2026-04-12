El Mallorca está obligado a puntuar para salir del descenso

El sábado se aventuraba como un día clave para los intereses del Mallorca. Y lo cierto es que los resultados no le favorecieron nada en absoluto. Los triunfos de Elche y Sevilla provocan que los de Martín Demichelis arranquen hoy ante el Rayo Vallecano en Son Moix (16:15 horas/Movistar) en posiciones de descenso. Eso sí, la fórmula para salir de ellas es simple: un empate basta para empatar al Elche a 32 puntos y salir fuera. Un triunfo dejaría las cosas como al principio, metiendo dos unidades de distancia con la antepenúltima plaza.

Pese a todo, Demichelis dejó ayer claro que le daba igual lo que sucediese en la jornada del sábado —en la que ni un resultado benefició a los intereses bermellones— y afirmó que los suyos debían centrarse solo en lo que les compete, el Mallorca se planta por segunda jornada consecutiva en Son Moix con la imperiosa necesidad de volver a ganar para evitar verse en una de las tres últimas plazas.

El triunfo ante el Real Madrid (2-1), tan inesperado como necesario, fue un chute de confianza para la plantilla que ha servido para seguir confiando en la nueva idea de juego, pero no puede significar que se desvíen nada del camino. Y es que todos los equipos de la parte baja continúan apretando y el choque ante el Rayo Vallecano no se puede escapar de ninguna manera.

Arrancar el día en descenso es circunstancial y está en manos del Mallorca evitar que la situación se alargue más allá de las seis de la tarde. Demichelis, que si algo tiene es que se muestra coherente en su discurso y forma de plantear los partidos, avisó ayer en rueda de prensa que pretende dar continuidad a lo que le gustó frente al Real Madrid y es por eso que, más allá del cambio obligado por la sanción de Valjent, en principio dará continuidad al once que derrotó a los de Arbeloa. En el centro de la defensa, Mascarell tiene muchos números de repetir posición, acompañado esta vez de David López, ya que Marash Kumbulla todavía «no está al 100%», según afirmó el propio técnico.

Pablo Torre y Sergi Darder volverán a compartir campo, algo que antes parecía imposible, mientras que Luvumbo y Muriqi dirigirán el ataque ante un Rayo Vallecano que no puede despistarse con Europa.

El conjunto franjirrojo, que viene de dejar prácticamente sentenciado su pase a las semifinales de la Conference League tras golear al AEK en Vallecas (3-0), cuenta con 35 puntos en la tabla y es consciente de que caer en Son Moix, un estadio que se le da realmente mal, provocaría meterse de lleno en la pelea por el descenso.

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