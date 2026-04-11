Un sábado clave para el Real Mallorca

El RCD Mallorca afronta hoy el último día de preparación para el importante partido que disputará mañana en Son Moix frente al Rayo Vallecano (16:15 horas/Movistar). Gran parte de las opciones de permanencia de los de Martín Demichelis pasan por seguir sumando de tres en casa y, ante rivales directos, no fallar. Pero este sábado además cobra una mayor relevancia para los intereses bermellones. Y es que hasta tres equipos que pelean por no bajar disputan sus partidos, por lo que los resultados que obtengan pueden hacer que el resultado ante el Rayo sea casi decisivo.

La jornada de sábado abre con un Real Sociedad-Alavés (14 horas), un choque en el que el Mallorca estará muy atento. Los de Quique Sánchez Flores cuentan con 32 puntos, uno más que los de Demichelis. Un triunfo les dejaría la permanencia muy cerca, por lo que interesa un triunfo local, con el conjunto txuri-urdin ante su último test previo a la final de la Copa del Rey.

Si el choque del Reale Arena tiene gran importancia, el que se disputará a continuación en el Martínez Valero centrará todas las miradas. Elche (29 puntos y en descenso) recibe al Valencia (35) en un derbi regional clave, que puede dejar a un equipo muy tocado y otro casi salvado o mantener a ambos al borde del peligro.

Ya a las 21 horas, el Sevilla de Luis García Plaza recibe al Atlético de Madrid. El conjunto andaluz, empatado a puntos con el Mallorca, espera sacar provecho del desgaste de la Liga de Campeones y las rotaciones de Simeone para frenar una caída que parece no tener fin.

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Si los resultados acompañan, un triunfo ante el Rayo puede suponer un paso enorme hacia la permanencia. Si no, el Mallorca podría arrancar el partido en descenso, con toda la presión que ello conlleva.