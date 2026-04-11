Demichelis: "Me gustaría dejar de una vez por todas la portería a cero"

Martín Demichelis quiere dejar al fin la portería a cero. El técnico del Real Mallorca, que ha afirmado que el partido ante el Rayo Vallecano llega en el mejor momento para los suyos, ha dejado entrever que Omar Mascarell repetirá en el eje de la zaga, ya que Marash Kumbulla todavía no está al 100%. "Me gustaría lograr de una vez por todas es dejar la portería a cero, es lo que me da más alegría. Sin Raíllo y sin Valjent, sería la demostración de que el fútbol es maravilloso", ha asegurado en la sala de prensa de Son Moix.

Las bajas hasta final de temporada de Raíllo y Mateo Joseph han sido dos golpes duros para la plantilla. "Después de una semana donde habíamos arrancado con las energías positivas, a la ingrata lesión de Raíllo se suma la de Mateo Joseph. Cuando pasa jugando al fútbol es parte de esta profesión. Creo que ya ha descargado lo que tenía que descargar. Ya quiere operarse y quiere empezar a recuperarse. Es un periodo donde todos debemos estar cerca de él para poder apoyarle", ha destacado.

"Los dos son pérdidas muy importantes. Necesitamos de todo el grupo. Exijo durante la semana para que todos den su mejor nivel." Estoy contento de poder contar con Marash, pero no está al 100% para empezar. Está ansioso por querer ayudar. Con respecto a Omar es probable que tenga que repetir en esa posición", ha añadido.

Tras el triunfo ante el Real Madrid, el técnico bermellón ha dejado claro que no ha permitido la relajación dentro de la plantilla: "Así somos los seres humanos. Has ganado a uno de los equipos más grandes del mundo. Inconscientemente todo el mundo se relaja. Di dos días libres para que el jugador lo pueda disfrutar merecidamente, pero desde el tercero quería que estuviesen enchufados. No estará la permanencia hecha si se gana al Rayo y, al contrario, si se pierde. Ganar después de ganar sería bonito para demostrar que estamos creciendo".

Demichelis cree que el hecho de que el Rayo Vallecano venga de jugar el jueves en la Conference League no beneficia a los suyos. "Hay que estar súper intensos todo el partido. A pesar de que jugó, el resultado le permite hacer rotaciones. Cuando ganas no hay cansancio ni molestias. No hay ninguna ventaja para nosotros en que el Rayo haya jugado el jueves. Se llenaron de fortalezas, no de dudas. Para nosotros, creo que el partido llega cuando el equipo tiene las ideas claras. El Rayo no va a venir a esconderse. Nos vamos a enfrentar a dos equipos en estado de gracia", ha analizado.

Uno de los nombres propios que ha tratado ha sido Jan Virgili. El técnico argentino ha dejado claro en qué debe mejorar el extremo. "Cuando comenzamos decidimos un sistema de rombo para hacernos dominantes en el centro, para tener presencia en el área, ir a presionar rápido… Muchas cosas, pero soy pragmático en cuanto a los sistemas. Necesito que Jan se siga exigiendo como todos. Tiene un gran poderío en lo ofensivo, pero tiene que aprender mucho más de lo defensivo, no se juega siempre atacando", ha comentado.

Noticias relacionadas

Tras avanzar que el once que saque ante el Rayo Vallecano no diferirá mucho del que jugó ante el Real Madrid, habló sobre que el grupo está por encima de las individualidades. "Es difícil para el jugador entender que si se ganó y jugó bien no le toca salir de inicio. El partido de turno es totalmente diferente al que pasó. El grupo y la necesidad están por encima de todo. La plantilla ha entendido de manera inmediata que no nos vamos a salvar de manera individual. No va a haber grandes sorpresas en el once para mañana. Me puso muy feliz ver el nivel de Zito y Darder. Los puse como ejemplo durante la semana. Esta profesión no miente. El que trabaja tiene su recompensa", ha concluido.