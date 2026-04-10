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Fútbol | Primera División

Muriqi: "Para Demichelis todo tiene que ser perfecto"

El delantero alaba la forma de entrenar del técnico argentino: «Estamos trabajando más tácticamente, hay que decir eso»

Muriqi se señala el escudo tras marcar el 2-1 del Mallorca al Real Madrid

Muriqi se señala el escudo tras marcar el 2-1 del Mallorca al Real Madrid / RCDM

Sergi Fullana

«Exploté. Empecé a correr hasta el córner y empecé a sentirme raro. Me empezaron a caer lágrimas. No podía perjudicar al Mallorca por culpa de mis emociones con Kosovo». Así explicó este jueves Vedat Muriqi en una entrevista en La Zona 10 cómo se sintió al anotar el gol de la victoria en el minuto 91 ante el Real Madrid.

El kosovar está siendo el gran protagonista de la semana no solo en clave bermellona, también en el ámbito nacional e interncional. Venía de dos semanas especialmente delicadas en lo emocional, habiendo fallado el penalti ante el Elche y quedándose a las puertas de lograr la clasificación al Mundial con Kosovo. Las lágrimas que derramó ante los blancos dieron la vuelta al mundo.

«La gente nos ve por televisión y luego cambian el canal. No saben lo que estás viviendo. Lo he pasado mal después de fallar en Elche. Le dije a los compañeros en el vestuario que no les iba a pedir perdón porque sabía que la próxima la iba a meter para dentro. Luego pues consigo el gol ante el Real Madrid», apuntó Muriqi.

El delantero también alabó la forma de trabajar de Demichelis, destacando el uso de la pizarra que hace el argentino: «Está cambiando muchos detalles pequeños. Para él todo tiene que ser perfecto y cuida todo. Desde el primer día ha intentado poner su juego y sistema. Nosotros estamos intentando ayudarle para el bien común. Tiene un cuerpo técnico fantástico, igual que lo era el de Jagoba. Estamos trabajando más tácticamente, hay que decir eso».

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Con sus 19 dianas, Muriqi está a tan solo de una de las 54 de Etoo en Primera División. «Siempre he dicho que he querido ser una leyenda aquí. Después de cuatro años y medio creo que estoy cerca de cumplirlo», sentenció.

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