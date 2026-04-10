El Mallorca necesita que el banquillo espabile

La lesión de Mateo Joseph es una desgracia. Lo es primero porque, para un chaval de apenas 22 años, en la que es su primera temporada en la élite, romperse el cruzado es posiblemente lo peor que le podría haber pasado. Nunca se sabe cómo se va a regresar de una dolencia así, que te tiene meses y meses parado con una recuperación farragosa.

Lo es también porque su situación contractual no es la más sencilla: está a préstamo en el Mallorca hasta el 30 de junio, procedente de un Leeds que no le quería ya en la plantilla y que se encontrará con un futbolista lesionado en verano al que será difícil colocar. Siempre y cuando el Mallorca no aproveche la circunstancia de volver a reclamarlo, aunque para eso ya llegará el momento.

Y como en la vida, de lo malo se puede extraer algo positivo. El Mallorca pierde a un efectivo valioso, más por el trabajo y la competitividad demostradas que por los goles por los que se le trajo, todo sea dicho, pero que deja en bandeja a los olvidados del banquillo la oportunidad de salir de la cueva y volverse importantes en la permanencia del Mallorca.

Mateo Joseph ha sido tanto titular como suplente, pero ha participado prácticamente en todos los partidos de esta temporada. Su hueco, maquillado ligeramente por la irrupción de Luvumbo, reclama a los habituales del banco que espabilen en busca de sus minutos.

Asano, recuperado de su enésima lesión, apunta a ser la primera opción cuando Demichelis se gire hacia el banquillo. Abdón, como único delantero sano, es el único recambio posible de Muriqi. Y Llabrés, que vive el día de la marmota temporada tras temporada, aguarda como última opción para el extremo. Mateo Joseph ya no estará más. Le toca al resto dar la talla.