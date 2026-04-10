Fútbol
Horario y dónde ver el Real Mallorca - Rayo Vallecano de LaLiga
El conjunto bermellón aspira a lograr una segunda victoria consecutiva que le permita poner tierra de por medio con el descenso
Trabajando sobre la lógica euforia tras vencer al Real Madrid en Son Moix, el Real Mallorca se prepara para un partido igual de importante ante el Rayo Vallecano. El inesperado triunfo frente al conjunto madridista sirvió para salir del descenso y el choque ante los franjirrojos, rival directo por la permanencia, puede significar un antes y un después en la lucha por la salvación.
A pesar de las pésimas noticias tras la baja de Raíllo y Mateo Joseph, fuera lo que resta de temporada al tener que pasar por quirófano, en Son Bibiloni se ha vivido una semana tranquila y con gran ambiente. El varapalo de caer ante el Elche se corrigió al derrotar al Real Madrid.
Una de las grandes dudas que maneja Martín Demichelis es con quién formará en el centro de la defensa ante el Rayo Vallecano. Con Raíllo lesionado y Valjent sancionado, David López y Kumbulla se perfilan como principales opciones para el eje. Ante el Real Madrid, Mascarell actuó en dicha posición por delante del canterano, así que repetir tampoco es una opción que se descarte.
Por su parte, el Rayo Vallecano llega tras dejar encarrilado este jueves su pase a las semifinales de la Conference League al derrotar con solvencia al AEK griego (3-0). Los de Íñigo Pérez, con 35 puntos en la clasificación, no están ni mucho menos tranquilos en cuanto a la permanencia y son conscientes de que una derrota en Son Moix, unida a otros resultados adversos en campos como el del Elche, podría apretar mucho las cosas.
El partido, correspondiente a la jornada 31, se disputará este domingo a partir de las 16:15 horas en Son Moix. Se podrá ver en directo a través de Movistar.
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