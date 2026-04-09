De estrella del Mallorca a fenómeno de la Liga: el salto de Muriqi

Vedat Muriqi (Prizren, Kosovo, 1994), la gran estrella del Mallorca, ya también es uno de los astros de la Liga. Cuando parecía que estaba todo dicho acerca del gigante delantero kosovar, su gol decisivo ante el Real Madrid que le dio la victoria a los bermellones (2-1) le ha convertido en un fenómeno global. Su popularidad se ha disparado por su enorme rendimiento sobre el césped, lleva diecinueve goles en la competición, que son una bendición para su equipo, pero también por su enorme carisma.

El periódico inglés ‘The Guardian’ le dedica un extenso reportaje firmado por el periodista Sid Lowe titulado «El pirata del Mallorca deja atrás el dolor de la repesca de Kosovo para sorprender al Real Madrid». Otros medios internacionales y, por supuesto, nacionales han llenado páginas y minutos de radio y televisión hablando sobre la vida personal del ariete y su carrera, con altibajos. Es lógico que se hable de los Mbappé, Vinicius, Lamine Yamal, Lewandowski o Julián Álvarez, pero ahora ya no es extraño que se cite a Muriqi. Es evidente que sentenciar a un grande proporciona una dimensión mayor, pero es que hace tiempo que su nombre está ligado a la lucha por la Bota de Oro europea, sin ir más lejos.

Está cuarto en una clasificación de muchos quilates, con el delantero Harry Kane, del Bayern de Múnich, con 31 goles; el madridista Mbappé, con 23 y Haaland, del Manchester City, con 22. Estos tres arietes son auténticos cracks mundiales de clubes ‘top’, algo que todavía añade más lustre a lo que está consiguiendo vestido de rojo y negro y en un equipo que lucha por evitar el descenso a Segunda División.

Los focos ya le apuntaban en las últimas semanas, justo en un momento en el que ha sido protagonista por varios motivos. El más reciente fue el de quedarse con la miel en los labios de acudir al soñado Mundial con la selección de Kosovo, al perder en la eliminatoria decisiva frente a Turquía el pasado martes (0-1). Fue un palo durísimo para el balcánico, todo un referente en su país y que llegó a asegurar que haber logrado el billete para la cita hubiera sido el acontecimiento más importante de su país después de la independencia de 2008.

Y el mallorquinismo, rendido a sus pies desde hace tiempo, lamentaba su error en el penalti que no evitó la derrota en el trascendental duelo ante el Elche en el Martínez Valero. «Aunque por fuera parezca muy feo y duro, también soy humano», dijo al ser preguntado por su emoción tras el gol anotado frente a los blancos. «En las últimas semanas he sufrido mucho», agregó visiblemente resignado, pero con un cierto tono de alivio. «De repente llega un gol, un golazo, para ganar 2-1 con un tanto mío. Estoy muy contento por mis compañeros y por mí», agregó.

Retos de futuro

El reto de Muriqi ahora es seguir con el pie apretado en el acelerador. Su influencia en el juego del Mallorca es exagerada, más allá de que haya anotado más de la mitad de los goles del equipo (36). A falta de ocho jornadas para el final, los de Demichelis necesitan firmar la salvación lo antes posible, y eso será más fácil si su referente está inspirado. Además, con 53 dianas, solo está a una de igualar la histórica marca (54) establecida por el camerunés Samuel Eto’o como máximo goleador del club en Primera División. Y está a ocho de alcanzar a Güiza, histórico ‘pichichi’ de la Liga en la temporada 2007/2008, con 27 tantos.

Quedan ocho jornadas y el Rayo Vallecano, el primer obstáculo que se le presenta a los bermellones, se le da especialmente bien. De hecho, es el equipo que más goles le ha marcado desde que llegó a Son Moix en el mercado invernal de 2022: siete en nueve encuentros, un buen augurio para alguien que sigue teniendo hambre.