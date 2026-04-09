El Estadi Mallorca Son Moix acoge la presentación del libro '110 GOLES' de Gabriel Forteza

El Estadi Mallorca Son Moix acogió la presentación del libro '110 goles', obra del autor Gabriel Forteza, en un acto celebrado en la sala de conferencias del estadio y enmarcado dentro de las actividades conmemorativas del 110 aniversario del RCD Mallorca.

Durante la presentación, Forteza estuvo acompañado por Eduardo Bacigalup y por el reconocido mallorquinista Pep Lladó 'Berro', con quien mantuvo una conversación sobre la historia del club y algunos de los momentos más emblemáticos que recoge la publicación.

El acto contó también con la presencia de Alfonso Díaz, CEO Corporativo, y de Pablo Ortells, CEO de Fútbol, que representaron al club en una cita dedicada a poner en valor el legado mallorquinista a través de algunos de los goles más recordados de su historia.

Asimismo, estuvieron presentes diversas personalidades vinculadas al club y al mallorquinismo, entre ellas Joan Forteza, Quini, Jovan Stankovic y Gustavo Siviero.

La presentación reunió también a numerosos aficionados que pudieron disfrutar de un encuentro dedicado a la memoria y al legado del RCD Mallorca en un año especialmente significativo para la entidad.