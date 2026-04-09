Más bajas en el Mallorca: Mateo Joseph sufre una lesión que apunta a grave

Al Mallorca se le sigue llenando la enfermería. El último en caer ha sido Mateo Joseph, que, según ha comunicado el club a través de sus canales oficiales, “sufrió un daño en su rodilla izquierda durante el entrenamiento de ayer”.

“Una vez realizadas las pruebas, se está pendiente de una decisión conjunta entre el Leeds y el RCD Mallorca”, añade el comunicado.

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A falta de exámenes más concluyentes, todo apunta a una lesión de gravedad que podría obligar al delantero a pasar por quirófano, lo que le dejaría sin opciones de volver a jugar esta temporada.