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Fútbol | RCD Mallorca

Más bajas en el Mallorca: Mateo Joseph sufre una lesión que apunta a grave

El jugador sufrió en el entrenamiento de este miércoles un daño en su rodilla izquierda y todo indica que se perderá todo lo que resta de temporada si debe pasar por quirófano

El club está en conversaciones con el Leeds para tomar de forma conjunta la mejor decisión

Mateo Joseph se lamenta durante el partido ante el Valencia en Mestalla.

Mateo Joseph se lamenta durante el partido ante el Valencia en Mestalla. / Ana Escobar

Sergi Fullana

Al Mallorca se le sigue llenando la enfermería. El último en caer ha sido Mateo Joseph, que, según ha comunicado el club a través de sus canales oficiales, “sufrió un daño en su rodilla izquierda durante el entrenamiento de ayer”.

“Una vez realizadas las pruebas, se está pendiente de una decisión conjunta entre el Leeds y el RCD Mallorca”, añade el comunicado.

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A falta de exámenes más concluyentes, todo apunta a una lesión de gravedad que podría obligar al delantero a pasar por quirófano, lo que le dejaría sin opciones de volver a jugar esta temporada.

Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal

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