Los 110 goles que resumen la historia del Mallorca: "Mi favorito es el de Arango de volea contra la Real Sociedad"

El Real Mallorca es un equipo humilde, pero que también tiene su historia. El club bermellón cumplió el pasado marzo 110 años y el periodista Gabriel Forteza (Palma, 1967), colaborador de Diario de Mallorca, ha aprovechado la ocasión para hacer un repaso de la historia de la entidad a través de sus mejores dianas, con el libro '110 goles'. Una obra dedicada al aficionado mallorquinista y que será presentada este tarde a las 18:00 horas en Son Moix.

¿Qué le ha llevado a hacer este libro?

Es más un libro estadístico que de historia, aunque guarda relación una cosa con la otra. Se me ocurrió lo de los 110 goles por el mero hecho de que el Mallorca cumplía este pasado mes de marzo 110 años. Pensé: ‘¿cómo podría resumir 110 años de historia?’ Lo más atractivo del fútbol es el gol. Dije: ‘a ver si alcanzo el resumen de 110 goles’. Me parecía que era una bonita forma de resumirlo y probablemente dedicárselo a la afición, que es la que más sufre y es la única que paga. Todo el mundo vive del fútbol. Los periodistas, por contar fútbol, cobramos. Los futbolistas, los entrenadores, los auxiliares, los técnicos, los directivos, las televisiones… todo el mundo se beneficia del fútbol. Y el que más sufre y más padece es el único que paga. Ese no cobra por nada. Era una forma de resumir la historia del Mallorca en forma de goles y dedicado al aficionado.

¿Es un libro que puede ayudar a los jóvenes a descubrir un poco más la historia del Mallorca o para los más veteranos, para rememorarla?

Es una mezcla de todo. A la hora de seleccionar los goles y de ver cómo los encajaba, no quise darle mayor importancia a unos que a otros. Me parecía demasiado subjetivo. ¿Qué hago? Resumirlos y encajarlos por décadas. Cada capítulo es una década. Hay una pequeña introducción de lo que hizo el Mallorca en esa década y a partir de ahí, goles significativos dentro de esa década. Eso es una manera de relatar la historia y de que los más jóvenes sepan quién marcó el primer gol en la historia del Mallorca, quién marcó el primer gol o el último gol del ascenso a Primera… o el primer gol en Primera División, allá por 1960. Es una forma de dar a conocer la historia con lo más simple del fútbol y lo más bonito, que es el gol. Y después, evidentemente, para los que ya forman parte de una cierta nostalgia que ha ido quedando en el camino, para recordarlos.

¿Le ha llevado mucho trabajo y mucha documentación hacerlo?

En parte sí y en parte no. La parte que sí es obvia, soy del año 1967 y, por lo tanto, todo lo que es de los 70 para atrás tenía que consultarlo o preguntárselo a quien lo había vivido, como mi padre, por ejemplo. Y luego, evidentemente, documentarme, porque no se trata tampoco de inventar nada ni de meter la pata. Después ya he hecho uso de mi memoria propia en dos facetas: la de aficionado adolescente y la profesional. Ahí ya tenía un chorro de imágenes muy representativas del Mallorca que iba recordando y que, a la vez, no dejaba de consultar, porque a veces se te cruzan fechas o se te cruzan protagonistas y para estar seguro te documentas un poco más.

Ha comentado que los goles van divididos por épocas. ¿Cuál le ha emocionado más recordar?

Hay dos épocas. Una, como profesional, la de las 16 temporadas consecutivas en Primera División, jugando Champions League, ganando la Copa del Rey, jugando finales y ganando la Supercopa. Esa es extraordinaria porque, además, el Mallorca nunca había pasado de tres temporadas consecutivas en Primera. Y otra un poco anterior, es la que me pilla yendo con los amigos al Lluís Sitjar y viendo aquel Mallorca de los Sahuquillo, Paco Bonet, Reus, Riado, Chechu Delgado, Gallardo, Damián Amer… esos futbolistas que en los finales de los 70, principios de los 80, me cogen como aficionado puro y duro.

En la portada hay cinco, ¿por qué escoge esos cinco en concreto?

Dentro de la significancia de los 110 goles, me pareció que esos cinco eran especialmente significativos. En el centro de la portada está la fotografía en blanco y negro que, además, aporta esa antigüedad. Es el gol de Joan Forteza, el primero en Primera División. Y después lo rodeé de actualidad relativa. En una fotografía está la celebración bajo el diluvio universal de Juan Arango en un gol al Real Madrid. En otra está Dani Güiza, el único ‘pichichi’ en la historia del Mallorca. Hablamos de un libro de goles. ¿Cómo no meter al pichichi del Mallorca, que no lo había habido nunca? Y no creo que lo vuelva a ver, aunque vamos a esperar. En otra está el último gol de la historia del viejo Lluís Sitjar, solamente por eso merecía ser portada, que es el lanzamiento de falta de Stankovic al Celta y que, además, clasifica al Mallorca para la Champions. Y después está la imagen de Samuel Eto'o, sin camiseta, celebrando el título de la Copa del Rey con sus dos goles al Recreativo. Eran de lo más significativo. Luego, en contraportada, quise dar ya el giro a la historia, abriendo una puerta a lo que es la actualidad, que es el goleador ahora por antonomasia, Vedat Muriqi, con su celebración icónica.

¿El gol de Muriqi del pasado sábado ante el Real Madrid entraría?

Entraría, evidentemente. Es un gol especial que resuelve un partido en una situación muy delicada del Mallorca. A veces he tenido en cuenta también esos detalles, goles que, aparentemente, no tenían nada, pero que significaban el empujón definitivo para una permanencia o para un ascenso. Y ese, evidentemente, hubiera entrado a formar parte del libro a tiempo.

¿De qué factores ha tirado más? ¿De la importancia que puede suponer un gol o de la belleza?

He tirado de todo, he echado mano de todo lo posible. Voy a poner dos ejemplos muy ilustrativos. Es una anécdota curiosa. Hay un gol en un enfrentamiento entre el Mallorca y el Atlético Baleares en el que un jugador de los blanquiazules se marca en propia puerta un gol a favor del Mallorca, con todo lo que eso supone, y eso provoca un resultado importantísimo para el Mallorca, porque le sirve para abandonar por última vez la Tercera División. Después, hay otro que es un gol conseguido por un exjugador del Mallorca en ese momento, pero jugando para otro equipo, que ayuda a una permanencia del Mallorca. Me refiero a Aritz Aduriz, que en un Deportivo-Valencia marca un gol que salva al Mallorca, que estaba perdiendo en casa contra el Atlético de Madrid.

¿Ha redescubierto alguno que no recordase como especial o significativo?

No me viene a la cabeza ninguno. Pero sí he encontrado curiosidades que van mucho más allá de todo. Por ejemplo, el primer gol en la historia del Alfonso XIII, no se sabe quién lo marcó. Fue un partido el mismo 5 de marzo de 1916, con la fundación oficial del club. Lo celebran los presentes jugando un partido entre el Alfonso XIII y un rival que era como si hoy en día fuera el filial. Acabó 1-0, pero en aquel día estas crónicas entraban en crónicas de sociedad, no en crónica deportiva. En la crónica social se pone que los fundadores lo celebraron con un partido que acabó 1-0 a favor del Alfonso XIII y no especifican ni quién ha metido el gol. Creo recordar que sí hay alineaciones, pero no se sabe quién marcó el gol. Es una de las anécdotas más curiosas. El primer gol en la historia no está documentado, no se sabe quién lo marcó.

Y de todos los goles, personalmente, ¿con cuál se queda?

Mi favorito es el de Juan Arango de volea contra la Real Sociedad, partido en el que el Mallorca goleó por 5-2. Es un saque de banda de Campano, recibe con el pecho y así como se gira, lanza una volea a la escuadra contraria. Y después, es inolvidable el golpe de Carlitos en Vallecas, que supone el ascenso a Primera después de cinco años. También hay uno de Paco Bonet, en Segunda B contra el Barça B. El Mallorca defiende un córner y Paco Bonet, como central, captura el balón dentro del área propia y se va regateando contrarios. A todo el que encontraba en el camino, lo dejaba sentado y se metió en la portería con el balón. Marcó un gol que no lo olvidaré jamás. Aquello me pareció fascinante.

¿Hay un jugador que aparezca especialmente?

Los hay que repiten. Sin ir más lejos, Abdón Prats tiene un gol por la permanencia contra el Rayo Vallecano que fue fundamental, aquí en Son Moix. Tiene el tercer gol del ascenso de la noche de San Juan al Deportivo de la Coruña, también la chilena de Almería,,, Y luego Stankovic, que es mi ojito derecho, está presente en tantos goles sin ser un goleador y en tantas asistencias claves en el último tramo de historia del Mallorca, que es merecedor de eso y mucho más. Recuerdo un hat-trick al Mónaco en la Copa de la UEFA. Está el gol en la final de Mestalla, que luego se escapó de la manera que se escapó. Stankovic está en todos lados. Evidentemente, el gran goleador es Eto’o. Marcó diferencias. Además, tenía un carisma espectacular y hasta ahora, y vamos a esperar, es el gran goleador de la historia del Mallorca. Creo que a Muriqi le quedan tres partidos para superarle. También es un tipo con un carisma extraordinario y tantos años después ha llegado un delantero capaz de destronar a Eto'o, que parecía algo impensable. No me podía creer que tuviéramos otra vez un delantero capaz de marcar 54 goles en Primera División.

¿Está Muriqi a la altura de Eto'o?

Son distintos. En la calidad técnica, Eto'o está un pelín por encima. El fútbol también era distinto. Muriqi es más trabajador, es capaz de partirse la cabeza por el equipo. Es un futbolista que hace muchas cosas bien. Quizá Samuel no hacía tantas, pero las suyas las hacía probablemente mejor.

¿Tiene más mérito lo de Muriqi, entonces?

Entiendo que sí. Porque además, hay que añadir que Samuel estaba rodeado de futbolistas de un nivel extraordinario: Ibagaza, Walter Pandiani… No digo que Muriqi no tenga buenos compañeros, pero el nivel es distinto. Aquel Mallorca jugaba la Champions y este lucha por evitar el descenso.

¿Cómo ve al Mallorca actualmente?

Con dudas. La temporada empezó ya torcida, pero empezó así porque ya lo venía de la anterior. Siempre he pensado que la plantilla no estaba con Arrasate. No le gustaba el modelo de trabajo del vasco. La temporada empieza con el exabrupto de Dani Rodríguez, un futbolista y una persona con una relación muy íntima con muchos de los componentes de la plantilla. Esos, en el vestuario, dijeron que Dani se había equivocado, pero con la boca pequeña. Creo que no se ayudó demasiado a Arrasate, que se mantuvo firme en su decisión. Él consideró que se había traicionado al vestuario y obró en consecuencia. Creo que eso no gustó. Llega un punto en el que Arrasate no tiene soluciones para el equipo. Era necesario el cambio. Y con el cambio todos están hablando de un modelo distinto, de que ha insuflado energía en el vestuario. Está por ver cómo acaba todo esto, porque también he visto carencias que probablemente ya formen parte de la idiosincrasia del equipo en este momento. Ganando en Pamplona no se ganó, ganando en Elche no se ganó. Y el otro día, contra el Real Madrid, consideré que Muriqi había salvado los muebles porque otra vez se estaba ganando y le empataron por tercera vez en cuatro partidos. Es un equipo con muchas carencias, independientemente del entrenador que esté al frente. Nos espera un verano intenso, porque creo que se va a producir una limpieza de plantilla espectacular. Si no, este equipo se nos va y se acabará yendo. La manera de evitarlo es con un borrón y cuenta nueva.

¿Se va a salvar el Mallorca?

Creo que sí, porque las saliditas de Levante y Oviedo me parece que no van más allá. El Elche le ganó al Mallorca, pero le sigue costando mucho. Y después hay un equipo en el que todo va mal. Es el Sevilla. Creo que es el tapado. El enfrentamiento entre padre e hijo en la presidencia y en la dirección del Sevilla es un desastre. Están hablando de darle un ultimátum a Luis García Plaza, que lleva un partido. ¿Cómo le vas a dar un ultimátum a un técnico que ha disputado un partido? Me parece que en el Sevilla la plantilla no está acorde con la historia del club.