Demichelis, obligado a reinventar la zaga del Mallorca ante una cita clave

Martín Demichelis estará obligado a improvisar en el eje de la defensa que presente el Mallorca en el importante encuentro de este domingo (16:15 horas/Movistar) ante el Rayo Vallecano en Son Moix. La baja hasta final de temporada de Raíllo, operado ayer con éxito en Barcelona de su lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, y la sanción de Valjent provocará cambios obligados en la zaga. De hecho, será la primera vez en todo el curso que el eslovaco no salte al césped, hasta ahora era el único jugador de campo de toda la Liga que había disputado los 2.700 minutos de los treinta partidos.

Todo apunta a que Omar Mascarell repetirá como central, al igual que en el duelo frente a los blancos, a pesar de que no es su posición natural. Y da la impresión que su acompañante será David López, que fue el elegido por el entrenador argentino para reforzar al equipo en el tramo final del choque. El canterano, además, cumplió con creces y estuvo providencial en una acción ante Mbappé.

La otra opción que tiene sobre la mesa Demichelis es Marash Kumbulla, ya recuperado de la lesión muscular que le ha tenido lejos de los terrenos de juego durante varios meses. Llegó al Mallorca el pasado verano para ser, sobre el papel, el tercer central del equipo, pero sus problemas físicos han sido constantes y le han impedido ser el elegido. Precisamente esta inactividad en un momento clave de la temporada juega en su contra. Sin ir más lejos, lo dijo el propio Demichelis en la previa ante el Madrid: «No está como para salir desde el inicio», aunque se está entrenando bien.

Otras opciones, aunque ya más remotas, sería la de alinear a Maffeo como central, algo poco probable porque supondría dejar el lateral derecho, o apostar por Olaizola, del filial, que ya ha ido convocado con los mayores. El domingo se conocerá la respuesta.