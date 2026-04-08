Fútbol
Demichelis, obligado a reinventar la zaga del Mallorca ante una cita clave
La lesión de Raíllo y la sanción de Valjent obligará al técnico a apostar por una defensa inédita en el trascendental duelo del domingo ante el Rayo en Son Moix
Todo apunta a que Omar Mascarell y David López serán los centrales ante los vallecanos, aunque hay más opciones
Martín Demichelis estará obligado a improvisar en el eje de la defensa que presente el Mallorca en el importante encuentro de este domingo (16:15 horas/Movistar) ante el Rayo Vallecano en Son Moix. La baja hasta final de temporada de Raíllo, operado ayer con éxito en Barcelona de su lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, y la sanción de Valjent provocará cambios obligados en la zaga. De hecho, será la primera vez en todo el curso que el eslovaco no salte al césped, hasta ahora era el único jugador de campo de toda la Liga que había disputado los 2.700 minutos de los treinta partidos.
Todo apunta a que Omar Mascarell repetirá como central, al igual que en el duelo frente a los blancos, a pesar de que no es su posición natural. Y da la impresión que su acompañante será David López, que fue el elegido por el entrenador argentino para reforzar al equipo en el tramo final del choque. El canterano, además, cumplió con creces y estuvo providencial en una acción ante Mbappé.
La otra opción que tiene sobre la mesa Demichelis es Marash Kumbulla, ya recuperado de la lesión muscular que le ha tenido lejos de los terrenos de juego durante varios meses. Llegó al Mallorca el pasado verano para ser, sobre el papel, el tercer central del equipo, pero sus problemas físicos han sido constantes y le han impedido ser el elegido. Precisamente esta inactividad en un momento clave de la temporada juega en su contra. Sin ir más lejos, lo dijo el propio Demichelis en la previa ante el Madrid: «No está como para salir desde el inicio», aunque se está entrenando bien.
Otras opciones, aunque ya más remotas, sería la de alinear a Maffeo como central, algo poco probable porque supondría dejar el lateral derecho, o apostar por Olaizola, del filial, que ya ha ido convocado con los mayores. El domingo se conocerá la respuesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Multan al piloto de un dron que sobrevoló la Catedral de Mallorca durante un acto con la reina Sofía, Prohens y Armengol
- Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
- La filóloga Bárbara Montoya investiga 300 cartas de mujeres del siglo XVII en Mallorca: 'Muchas pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
- Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas
- Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada
- Un parque en Portopí
- Un prostíbulo de Palma, sancionado con miles de euros por permanecer abierto durante la pandemia de covid-19