Pablo Torre: "Demichelis me está dando protagonismo y estoy muy feliz de sentirme importante"

Pablo Torre está como un niño con zapatos nuevos. El atacante del Mallorca reconoció que la llegada de Martín Demichelis al banquillo de Son Moix le ha dado una segunda oportunidad después de no haber sido titular con Jagoba Arrasate en buena parte del curso. “Ha sido una temporada difícil, pero ahora con Martín muy bien. Me está dando confianza, protagonismo, y estoy muy feliz de poder ayudar al equipo y de sentirme importante”, explicó en declaraciones al programa 'Tu diràs' de RAC1 a la conclusión de la victoria de los bermellones frente al Real Madrid (2-1).

El cántabro, que fue fichado el pasado verano procedente del Barcelona por cinco millones de euros, reconoció que vería con buenos ojos en el futuro regresar al Camp Nou. “Mi objetivo tiene que ser este año ayudar lo máximo que pueda, conseguir evidentemente la salvación, pero bueno, ojalá en un futuro pueda jugar aquí increíble en el Mallorca y, por qué no, volver al Barça, evidentemente”, dijo.

Torre tuvo una salida complicada del Barcelona. Una entrevista a SPORT antes de terminar la pasada temporada desvelaba públicamente el descontento del futbolista con los pocos minutos que le había dado Hansi Flick.

El paso siguiente fue su marcha. La dirección deportiva del club azulgrana entendió su adiós como inevitable, pero se apresuró a tener un control sobre el jugador, conscientes de que la vida da muchas vueltas. El Barça mantiene un derecho de recompra y un porcentaje de la plusvalía.

Cuando fue preguntado por su etapa en el Barça, el de Soto de la Marina reconoció que “es un sueño lo que he vivido ahí. Llegas joven, ves a los compañeros que he tenido y cuando me he ido puedo decir que muchos son amigos, todavía sigo hablando con ellos. La verdad que a muchos les echo de menos, pero al final es la vida, les deseo lo mejor y ojalá poder volver en un futuro”.