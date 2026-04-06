Mazazo al Mallorca: Raíllo pasa por quirófano y se pierde la lucha por la permanencia

El Mallorca tendrá que salvarse sin Raíllo sobre el césped. El club ha anunciado que el central tiene previsto pasar este martes por el quirófano en Barcelona por culpa de su lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo. “La disponibilidad del jugador dependerá de su evolución. Estamos contigo, capitán”, se limita a explicar el club a través de las redes sociales.

El cordobés se vio obligado a parar durante el entrenamiento del pasado jueves en Son Bibiloni y los malos augurios se han confirmado este lunes. Es un contratiempo muy importante para el técnico Martín Demichelis, que pierde a su capitán en el momento más importante de la temporada, con el equipo en plena lucha por la permanencia en Primera División.

Raíllo ya tuvo que apoyarse en muletas para presenciar en Son Moix el trascendental triunfo frente al Real Madrid (2-1). Tras consultar en Barcelona con el doctor Cugat, y en coordinación con los servicios médicos del Mallorca, se ha tomado la decisión de someterse de nuevo a una intervención quirúrgica. No será la primera vez que pase por el quirófano por este motivo, ya que en 2021 y 2023 sufrió dolencias en la misma zona que también requirieron cirugía.

El andaluz, de 34 años, siempre ha preferido arriesgar para jugar, aunque eso fuera en contra de su salud. No es de los que se borra. Pero en este caso no hay solución posible porque el dolor es insoportable. De hecho, lo jugó todo hasta que se lesionó: 1.620 minutos en las primeras 18 jornadas.

Incluso insistió para seguir siendo alineado tras sufrir una fractura en el pómulo en Oviedo, que le obligó a pasar por el quirófano. Y Arrasate, consciente de su importancia, aceptó. Regresó en la jornada siguiente con una máscara protectora, mostrando una valentía poco habitual.

Después de Navidad, volvió a sufrir otro contratiempo: una lesión en la clavícula que le mantuvo de baja durante un mes y medio. Regresó el 22 de febrero ante el Celta y desde entonces lo había jugado casi todo. En total, 2.033 minutos en 23 partidos, todos como titular.

Raíllo, renovado hasta 2027, deja un vacío importante en la defensa. Demichelis deberá apostar por Omar Mascarell como central, dar entrada a David López o recuperar a Kumbulla para acompañar a Valjent.

El problema de cara al próximo duelo, este domingo en Son Moix ante el Rayo Vallecano, es que Valjent está sancionado, por lo que el técnico argentino tendrá que improvisar la zaga en un partido clave.