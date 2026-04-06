Una alegría inesperada para el Mallorca

Con el parón de selecciones ya finalizado y los internacionales del RCD Mallorca de regreso sanos y salvos, el pensamiento del mallorquinismo se centraba en el choque de este sábado ante el Real Madrid. Y quizá solo el más optimista pensaba en que los de Demichelis iban a poder rascar algo ante los Mbappé, Vinícius y compañía. La diferencia de nivel entre ambas plantillas y el bajón tras la derrota en Elche no invitaba a sospechar que Son Moix sería escenario de un partido que puede que haya marcado la diferencia en la lucha por la permanencia y ayudado a sentenciar el título de Liga.

Ganar un partido ante un rival así es algo inesperado. Al salir el calendario, los cuatro duelos ante los ‘grandes’ no se suelen marcar en rojo como oportunidades inmejorables, sino como partidos casi imposibles. Para sumar los tres puntos, se tienen que dar algunos condicionantes innegociables: máxima efectividad en ambas áreas y una dosis de fortuna. Y aun así, a veces no es suficiente, aunque en esta ocasión sí que lo fue para que el Mallorca y Son Moix disfrutaran de un triunfo que debe servir para lanzar al equipo en lo que queda.

Uno de los grandes triunfadores de la tarde, más allá de los jugadores, fue Martín Demichelis. El técnico argentino, hábil en la previa al disculparse ante los micros tras su ‘rajada’ contra la prensa en el Martínez Valero para así apagar un fuego innecesario, apostó por una idea –la misma que está intentando implementar– y la mantuvo durante todo el choque, fuese cual fuese el resultado. Futbolistas para intentar tener la posesión, evitar encerrarse a no ser que el rival le obligase y la intención de amenazar a la defensa contraria.

La alineación ya invitaba a ello. Darder, Torre, Morlanes y Samu en el centro del campo, con Luvumbo y Muriqi arriba. Prácticamente todo el talento que tiene el equipo en el campo.

Eso sí, tocó sufrir por momentos. Especialmente en la primera mitad cuando Mbappé, aprovechando la suplencia de Vinícius, se dejó caer por banda izquierda. El francés se basó en su velocidad para plantarse ante Leo Román, pero el ibicenco le ganó la partida todas las veces. Más allá de ello, el Mallorca estuvo bien plantado en el campo y no se amilanó a la hora de tener el balón.

A pesar de que las posesiones eran inocuas en ataque, se veía una intención a la hora de jugar, algo que se había perdido hace mucho. Una situación que prácticamente la plantilla al completo ha destacado desde la llegada de Demichelis a la isla. El gol de Morlanes, tras una buena combinación y aprovechando una empanada del Real Madrid, no hizo sino realzar la propuesta del Mallorca.

En la segunda mitad, más allá del temor que infundió Vinícius, el partido estuvo controlado. El gol de Militão pareció tirar por la borda todo el trabajo y resucitó a los fantasmas de El Sadar. Pero apareció Muriqi para marcar el segundo y completar una fiesta que, unida a las derrotas de rivales directos como Sevilla, Elche o Levante, cobró ayer todavía más valor.

El partido ante el Real Madrid fue el primero de los tres que disputará el Mallorca de manera seguida en casa. La permanencia siempre ha pasado por Son Moix y ante Rayo Vallecano y Valencia tienen la llave para quedarse muy cerca de conseguirla.