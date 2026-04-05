Del gol de Militão al éxtasis con Muriqi: los tres minutos de locura en Son Moix

Cuando Éder Militão marcó el gol del empate en el minuto 88 tras un saque de esquina, a cualquier mallorquinista se le pasó por la cabeza -más como miedo que como posibilidad- que los blancos encontrasen otro tanto y se marchasen de Son Moix con la victoria. Muchos debieron recordar el descuento en El Sadar o lo sucedido en el Martínez Valero, después de que el Mallorca tomase ventaja en ambos encuentros.

Pero lo que ocurrió ayer fue justo lo contrario. Los bermellones tiraron de esa «valentía» en la que tanto ha insistido Demichelis desde su llegada y Muriqi marcó el 2-1 en el minuto 91 para desatar la locura en el feudo mallorquinista. El técnico argentino destacó en su comparecencia tras el partido la importancia de que los suyos no se vinieran abajo: «Me preocupé de intentar, aunque a veces el jugador ni te escucha por las emociones, transmitir algo que siempre les pido: la cabeza, para abajo no. Siempre hablamos de carácter, valentía... y el equipo volvió a jugar hacia adelante. Es un premio a los chicos por seguir forjando un carácter y una convicción hasta el final».

La acción del gol resume esa fe y esa energía que Demichelis ha infundido al equipo desde su llegada. Todo empieza con Jan Virgili, que con su 1,68 de estatura le gana un balón aéreo a Tchouaméni, que roza el 1,90.

Antonio Sánchez recoge la peinada del extremo catalán y se la entrega a Mateo Joseph, que asiste a Muriqi para que, tras un gran control orientado con la izquierda, reviente el balón con su pierna menos hábil, bata a Lunin y le dé los tres puntos al Mallorca. Son Moix rugió como no lo había hecho en toda la temporada con el gol del ‘Pirata’. Todo, en apenas tres minutos de absoluta locura.