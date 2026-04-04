Opinión | Muriqi salva a Demichelis

El Real Madrid tenía una preocupación en Son Moix: el desborde de Luvumbo, del que todo el mundo se reía con su fichaje. El jugador mallorquinista rompía una y otra vez por banda creando serios problemas defensivos a los blancos.

Pues a diez minutos del final, Martin Demichelis decide evitar ese problema defensivo a los madridistas sustituyendo al angoleño.

El marcador era de 1-0 a favor el Mallorca y el Real Madrid se encontró a diez minutos del final con un problema menos, se volcó en ataque y logró el empate.

Me permitirán que diga que lo vi venir. Cuando tú retiras a tu mejor efectivo en ataque y facilitas que el rival tenga un problema menos, eso hace que el contrario se crezca.

Si esta operación ultradefensiva la hubieran ‘cometido’ los Aguirre o Arrasate de turno, se les estaría acusando de cobardes.

Pero la hizo Demichelis que hasta la fecha había dilapidado dos marcadores a favor contra Osasuna y Elche.

Esta vez, Vedat Muriqi le salvó los muebles. El kosovar anotó el 2-1 a los 91 minutos y dio los tres puntos al Mallorca.

Su imagen en el suelo llorando tras caer en la final por el Mundial con Kosovo y después de fallar un penalti en Elche dice mucho del delantero mallorquinista que este sábado dio el triunfo a su equipo y le salvó los muebles al entrenador que en un ataque de nervios por defender el 1-0 estuvo a punto de no ganar, como en Pamplona o el Elche.