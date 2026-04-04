Fútbol
Opinió | Victòria imponent, merescuda i de prestigi del Mallorca
No sabem si haurà estat el millor de la temporada, perquè encara no ha acabat, però el que és indiscutible és que el Mallorca ha fet el partit més seriós i professional dels darrers mesos. Sobretot pel rival que tenia al davant i per les urgències classificatòries. Amb només dues rematades entre els tres pals, l’equip de Demichelis ha sumat una victòria segurament clau per seguir escalant posicions.
A partir del millor Leo Roman, del concentrat Valjent i del motivat Sergi Darder, els mallorquinistes han sabut manejar el partit i el marcador. Només una badada defensiva d’infantil –Antonio Sánchez ha mirat com rematava Militao– ha permès que el Madrid empatàs i ha estat a punt de guanyar.
Però aquesta vegada els canvis han donat fruit, i l’entrada de Jan Virgili i de Mateo Joseph han significat un altre aire. La valentia que constantment exigeix Demichelis ha funcionat, i una passada de Mateo Josep a Muriqi ha significat el magnífic gol del kosovar i la victòria totalment inesperada, però merescuda.
L’internacional per Kosovo no ha tengut el seu millor dia, però s’ha reivindicat com el segon màxim golejador de la lliga, davant el que encapçala aquesta classificació, el francès Mbappé. El gol de Muriqi ha significat sumar de tres i, per a ell, una descàrrega d’adrenalina després d’haver quedat fora del Mundial amb la seva selecció.
Ja sabem que els gols són la salsa d’aquest esport, però davant el totpoderós Madrid no hi ha cap equip que es pugui relaxar, i el Mallorca ha sabut entendre el compromís. L’equip d’Arbeloa ha dominat el joc durant molt de temps, però ha hagut d’acabar amb tots els efectius disponibles per intentar doblegar un Mallorca més solidari, més compromès i més efectiu.
Una gran victòria, merescuda i, alhora, sorprenent. Aquests tres punts sí que han de servir, de veres, per aconseguir la permanència. Jugant així serà difícil que s’escapi.
