Muriqi se emociona tras dar la victoria al Mallorca: “También soy humano”

Vedat Muriqi no solo dejó el gol de la victoria del Mallorca ante el Real Madrid en Son Moix, sino también una de las imágenes del día con sus lágrimas al final del partido. El delantero kosovar explicó después que su emoción iba mucho más allá del tanto decisivo, al reconocer que ha atravesado semanas especialmente duras tanto en lo deportivo como en lo personal.

“Aunque por fuera parezca muy feo y duro, también soy humano”, ha señalado el atacante bermellón, que recordó el peso que arrastraba en los últimos días. Muriqi ha explicado que venía tocado tras fallar un penalti en el minuto 92 en Elche en la última jornada liguera y también por la reciente derrota -ante Turquía- que dejó a su selección sin la posibilidad de acudir al Mundial, “el mayor sueño” de su vida.

El delantero admitió que el empate del Real Madrid en el tramo final le hizo pensar que la temporada, que había empezado bien, se le estaba torciendo al Mallorca. Sin embargo, su gol en el 2-1 desató toda la emoción contenida. “De repente llega un gol, un golazo, para ganar 2-1 con un tanto mío. Estoy muy contento por mis compañeros y por mí”, resumió.

Agradecido a la afición

Muriqi también quiso tener un recuerdo especial para la grada de Son Moix, a la que agradeció el respaldo recibido. “Muchas gracias a los aficionados, porque hoy su apoyo ha sido enorme para todo el equipo”, afirmó. “Agradezco mucho el apoyo de todos y ojalá acabemos en Primera División”, sentenció

Sobre el valor del triunfo, el kosovar fue tan sincero como contundente. Reconoció que, cuando se mira el calendario, ante un rival como el Real Madrid casi nadie cuenta con sumar, incluso jugando en casa. Por eso, dio todavía más valor a una victoria que, a su juicio, premia el trabajo y refuerza la confianza del grupo. “Sacar tres puntos contra el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, significa que hemos hecho un buen partido”, destacó Muriqi, orgulloso del esfuerzo colectivo.

El delantero también puso ya el foco en los próximos compromisos en Son Moix, ante Rayo y Valencia, con el objetivo de sumar más puntos y cerrar la permanencia con tranquilidad. . Ojalá consigamos seis puntos más en casa para estar más tranquilos

Muriqi dejó una última confesión que resume el peso que se quitó de encima con su gol. Preguntado por quién estaba más contento, si él o su familia, señaló: “Yo. Estas últimas semanas he sufrido mucho”.