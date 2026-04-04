Martín Demichelis: “Para ganar al Real Madrid se tienen que dar muchas cosas y hoy se han dado"

Un Martín Demichelis feliz y sonriente, pero también con un mensaje prudente, ha comparecido en rueda de prensa tras la victoria ante el Real Madrid (2-1). “Para ganarles se tienen que dar muchas cosas y hoy se han dado. Esto no es la salvación, aunque hay una frase que me gusta mucho: ‘con los pies sobre la tierra, pero con la mirada al cielo’”, ha declarado el técnico argentino.

El entrenador reconoce que el triunfo ante los blancos es “un grandísimo paso” para afrontar estas últimas jornadas, en especial los dos partidos que tiene el Mallorca en casa, ante Rayo Vallecano y Valencia: “Ojalá nos marque un camino no solo a nosotros, sino también a la afición. Les necesitamos alentando como hoy; tenemos que hacer de este estadio tan hermoso un lugar incómodo para los rivales”.

Demichelis ha querido darle el mérito a sus futbolistas, remarcando que no ha venido a la isla “a mostrarse”: “Sigo convencido de que vengo a lograr el objetivo. Me estoy ocupando de los chicos porque es de ellos. Mi obligación es exigirles, serles sincero y hacerles entender que hay que pelear y creer”.

En la previa del choque, el de Justiniano Posse resaltó que quería un “equipo equilibrado”, algo que ha vuelto a destacar hoy: “Cuando llegué usé la palabra valentía. No hay plan perfecto para ganarle al Real Madrid, pero quería un equipo equilibrado y valiente. Les dije a los jugadores que no quería que nos superaran en cosas que sí podemos igualar. Fuimos valientes y equilibrados”.

También ha reconocido que “haber perdido en Elche había sido doloroso” y que las dos semanas de parón “fueron largas”. Uno de los internacionales que se marchó fue Muriqi, que venía de unos días duros tras quedarse a las puertas del Mundial con Kosovo, pero hoy se ha resarcido marcando el 2-1 en el descuento y se le ha visto incluso llorando en la celebración: “Quien conoce a Muriqi no duda de que se va a levantar. Me emocionó que haya metido el gol por lo que pasó en Elche y con su selección”.

Una de las principales novedades en el once ante los de Arbeloa, aparte de la posición de Mascarell como central, ha sido la titularidad de Sergi Darder, además jugando de ancla: “Desde que llegué, una de las cosas que más me preocupaba era la situación de Sergi. Se venía entrenando muy bien y depende de él, no de mí. Tenía que decidir si era David López o Sergi en el equipo; pensábamos que iba a parecer muchas veces solo y que la pelota iba a ir por ahí. Nos iba a dar equilibrio y control. No saben cuánto me alegro por él”.

Otro de los nombres propios destacados, que se ha marchado ovacionado por la grada, ha sido el de Zito Luvumbo: “Es un caso ejemplar, porque en la semana destacó muchísimo, incluso en la anterior. Todo lo que hizo bien en estas dos semanas se pudo ver. Empatiza con la gente porque es un jugador que amenaza”.

Además del angoleño, Darder o Muriqi, Demichelis también ha destacado la actuación de Leo Román, que ha evitado el gol de Mbappé en varias ocasiones: “Si Leo no hubiese tenido ese rendimiento no nos llevamos ni un punto. Pero, con el rendimiento del equipo, no podemos poner por delante actuaciones individuales. Este es el camino, independientemente del sistema y de quién arranque”.

Una de las claves para llevarse el triunfo ha sido la reacción tras el 1-1. El aspecto mental ha sido clave para ir a por el gol, tal y como ha insistido el argentino: “Es algo que siempre les pido: la cabeza, abajo no. Es un premio a los chicos por seguir forjando carácter. La posibilidad de ganar al Madrid no se da todos los días; ojalá que esto nos una para estar juntos hasta el final y vayamos ‘poc a poc’, consiguiendo el objetivo”, ha zanjado el entrenador.