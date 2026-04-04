Mallorca-Real Madrid: Día de exigencia máxima en Son Moix

Regresa el buen tiempo, y con él, el fútbol a Son Moix. Y pocas formas hay mejores de reencontrarse con la afición que recibiendo al Real Madrid. El Mallorca se mide esta tarde al conjunto blanco (16:15 horas / Movistar) en un partido donde la exigencia y la urgencia son máximas tras la derrota en Elche.

Se trata de un encuentro en el que, dentro del entorno mallorquinista -especialmente entre la afición-, se instala la sensación de que hay mucho que ganar y poco que perder. Una derrota ante los de Arbeloa entraría dentro de la lógica por la dimensión del rival, pero la imagen que muestre el equipo será clave, más allá del resultado.

En cualquier caso, los de Demichelis deben salir a por los tres puntos con esa «valentía» en la que tanto ha insistido el técnico desde su llegada. El campeonato entra en una fase decisiva, donde cada punto adquiere un valor que puede ser diferencial y los equipos de la zona baja tienden a sobrepuntuar empujados por la urgencia.

Los bermellones afrontan el choque con la baja de Raíllo, lesionado en el entrenamiento del jueves por una dolencia distinta a la que venía arrastrando, según explicó Demichelis. Su lugar en la zaga lo ocupará David López, que formará pareja con Martin Valjent, ya que Kumbulla, pese a estar recuperado, aún no se encuentra al cien por cien.

También sobrevuelan dudas con los internacionales que regresaron del parón, especialmente Samu Costa —el último en incorporarse— y Muriqi, que llega tras jugarlo todo con Kosovo y después de un duro golpe emocional al quedarse a las puertas del Mundial. Con todo, el técnico aseguró que los cinco están disponibles.

Demichelis recupera además a Jan Virgili, una vez cumplidos los dos partidos de sanción por su expulsión ante Osasuna, y a Asano, ausente desde la victoria del pasado 2 de febrero frente al Sevilla. Con los jugadores de banda de nuevo disponibles, queda por ver qué sistema elige el técnico de Justiniano Posse: el 4-3-1-2 con rombo en el centro del campo o el 4-2-3-1 con extremos.

El Real Madrid, a cuatro puntos del Barcelona, llega con un ojo puesto en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich, que disputará el martes. Hasta 13 futbolistas blancos participaron en el parón internacional. Arbeloa no podrá contar con Fede Valverde, sancionado por su expulsión ante el Atlético, ni con Courtois, Mendy y Rodrygo. La principal duda en el once es Vinícius, cuyo desgaste físico podría llevarle al banquillo.

En un tramo de temporada donde cada punto pesa más, el Mallorca, ante su gente, tiene hoy la ocasión de demostrar que sigue muy vivo. El reto es mayúsculo, pero también lo es la oportunidad.