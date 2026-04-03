Martín Demichelis: "Ganar al Real Madrid no significa la salvación"

Martín Demichelis avisa y manda un mensaje de prudencia: “Ganar al Real Madrid no significa la salvación, pero no sacar un buen resultado no significa no lograr la permanencia”. El técnico argentino ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de Son Moix en la previa del partido ante los blancos, para el que no podrá contar con Antonio Raíllo, baja de última hora.

“Ayer, en el entrenamiento, sufrió un problema físico que no tiene nada que ver con lo que venía arrastrando. No estoy en condiciones de decir, hasta el lunes, cuánto tiempo estará fuera, cuando la parte médica pueda dar más certezas. Es un golpe, porque necesitamos gente con esa agresividad en estos momentos”, ha explicado el entrenador del Mallorca.

Todo apunta a que el que suplirá al capitán será David López, ya que Marash Kumbulla, a pesar de estar en la convocatoria, todavía no está al 100 %: “Se le ve que recuperó la sonrisa. No está como para salir desde el inicio, pero se está entrenando muy bien”, ha comentado sobre el albanés.

“David se está entrenando muy bien. Por la edad que tiene… siempre digo que los centrales a los 26 o 27 entran en un estado de madurez. Nuestra función como staff es que pueda convertirse en un gran central porque es muy buen chico”, ha manifestado acerca del canterano.

Para el duelo ante los de Arbeloa, Demichelis ha destacado la necesidad de encontrar “equilibrio”, un aspecto clave que los bermellones todavía no han logrado esta temporada: “Me quedo con esa palabra de aquí hasta el final, sobre todo en lo emocional”.

Como ejemplo de ese “equilibrio” que debe ganar el equipo, ha puesto el 2-1 del Elche en el Martínez Valero: “No nos puede pasar. Tenemos que mejorar, ser más agresivos, más malos, mostrar los colmillos… Contra el Madrid intentaremos ser un equipo equilibrado, ordenado… Cuando les atacas y te sientes cómodo, es cuando más peligrosos son”.

Otro de los elementos a los que ha apelado el argentino es el factor Son Moix, con los tres encuentros seguidos que afronta el Mallorca en casa: “Ojalá podamos demostrar una fortaleza importante. Pueden ser partidos bisagra, sobre todo por la influencia en lo emocional para los jugadores. Veo a un equipo que está vivo y con ganas de dar una alegría a su gente”.

Respecto a los cinco jugadores que se fueron con sus selecciones, ha afirmado que todos “llegaron sanos” y que, además, “buscaron opciones para venir lo antes posible”. Enfatizando en Muriqi, que se quedó a las puertas de llevar a Kosovo al Mundial, el preparador ha asegurado que el ‘Pirata’ está “dolido”: “No vamos a obviarlo, pero es un guerrero, tiene una personalidad brutal. Estoy gratamente sorprendido con su manera de ser”.

El Real Madrid, por su parte, tuvo hasta a 13 futbolistas que viajaron durante el parón internacional, además de contar con las bajas aseguradas de Thibaut Courtois y Fede Valverde: “También juegan el martes en Champions contra un grandísimo equipo. Fui jugador internacional y sé que esos viajes y partidos desgastan”, ha apuntado Demichelis.

Ante los de Arbeloa, dos piezas que podrían salir de inicio por primera vez bajo las órdenes del técnico argentino son Jan Virgili y Sergi Darder. Sobre el extremo catalán, que disputó treinta minutos con la selección española sub-21, ha vuelto a destacar que “tiene que ponerse bien”: “Lo necesitamos, es muy desequilibrante”.

Acerca de Darder, al ser preguntado sobre si el de Artà es compatible con Pablo Torre, ha sido claro: “Los jugadores que juegan bien con la pelota me seducen. Es difícil ser justos. A Sergi le veo mejor; estas semanas le han servido para forjar carácter. Se entrenó como lo hace un jugador que debe ser titular”. Todo ello en una rueda de prensa en la que el entrenador también se ha disculpado con el periodista mallorquín con el que se enzarzó tras la derrota en Elche.